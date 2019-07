Potsdam

In der Großbeerenstraße sind am Dienstag kurz nach Mitternacht mehrere Autos ausgebrannt. Sie gerieten auf dem Gelände eines Autohauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Insgesamt sechs Fahrzeuge auf dem Gelände wurden stark beschädigt, zwei weitere, außerhalb des Geländes, jedoch unweit abgestellte Fahrzeuge, brannten komplett aus. Die Polizei nahm Anzeige wegen Verdachts der Brandstiftung auf, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Ein Gutachter ermittelt die Brandursache.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline