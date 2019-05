Jägervorstadt

Aus einem Fahrradladen in der Jägervorstadt sind acht Elektro-Fahrräder – so genannte E-Bikes – gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten die Eingangstür in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam geöffnet. Ein Bewohner des Hauses informierte die Polizei am Morgen über die offen stehende Tür des Geschäftes.

Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich

Nach Angaben der Eigentümer wurden nicht nur die Fahrräder aus dem Verkaufsraum entwendet; die Einbrecher öffneten auch die Kasse gewaltsam. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline