Potsdam / Berlin

Dieser Impfausweis war auf den ersten Blick verdächtig: Nichts an dem Dokument, das eine 52-jährige Frau da am Samstagmittag in einer Apotheke in der Potsdamer Innenstadt vorlegte, um einen digitalen Impfnachweis zu bekommen, passte zusammen. Der Personalausweis zeigte eine Stadt in Nordrhein-Westfalen als Wohnsitz der Frau an, schildert die Apothekerin, die unerkannt bleiben möchte, der MAZ. Sie sei angeblich im Helios-Klinikum Berlin-Zehlendorf geimpft worden, sagte die Patientin, und das sogar von einem Chefarzt.

Und die Aufkleber mit der Chargennummer des Impfstoffes sahen sonderbar aus. Normalerweise laufen unter dem Impfstoffnamen mit der Nummer schräge Streifen mit demselben, miniaturisierten Namen unter dem Aufdruck entlang und glänzen leicht, so die Erfahrung der Apothekerin. Das war nur bei sehr frühen Impf-Chargen anders, als die impfenden Arztpraxen die Aufkleber noch selbst ausdrucken mussten. Am Samstag in Potsdam lag der zweite Impftermin aber in einer Zeit, in der die Etiketten schon mit diesem hologrammartigen Hintergrund gedruckt wurden.

Dokumente im Hinterzimmer gecheckt

Die Apothekerin nahm Impf- und Personalausweis an sich, bat die Frau, zu warten, und verließ den vollen Verkaufsraum, um im Büro die Angaben zu überprüfen. Sie machte Kopien der beiden Dokumente und rief im Helios-Klinikum „Emil von Behring“ in Zehlendorf an, wo die Frau angeblich geimpft worden war. Dort hörte man nicht zum ersten Mal von den Fälschungen und versicherte, dieser Arzt habe die Impfungen nicht vorgenommen.

Inken Jung ist Sprecherin der Potsdamer Apotheken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Apothekerin rief sofort die Polizei, die schnell kam, die Betrügerin befragte, Personendaten aufnahm, ihr die Ausweise zurückgab und Anzeige erstattete. Man entlarvte einen von vielen Betrügern, doch ist es rechtlich umstritten, was die Apotheker tatsächlich tun dürfen. Beim Abgleich der Personendaten könnte der Datenschutz verletzt werden, sagt Inken Jung, Sprecherin der Potsdamer Apotheken, und man dürfe auch nicht so einfach Personaldokumente so lange einbehalten, bis die Polizei anrückt. In diesem Falle wurde dies aber nicht beanstandet.

Mehrere Betrugsversuche aufgeflogen

In einer Michendorfer Apotheke sind sieben Betrugsversuche aufgefallen. „Das sind Leute von hier, die das bei uns vorlegen“, ärgert sich eine Apothekerin, die auch anonym bleiben möchte, weil sie Attacken befürchtet: „Diese Leute haben überhaupt kein schlechtes Gewissen und keinerlei Unrechtsbewusstsein.“ Aber das Fälschen eines solchen Dokumentes sei strafbar und könne den Benutzer ein Jahr ins Gefängnis bringen. Zehn bis zwölf Prozent aller digital in Apotheken erzeugten Impfnachweise basierten auf vorher gefälschten Impfausweisen, habe sie vom Apothekerverband erfahren.

Das bestätigt Inken Jung. Sie selbst hatte in ihrer Apotheke an der Heinrich-Mann-Allee am Samstag einen Fall, bei dem sie die Ausstellung eines digitalen Zertifikats ablehnte, aber nicht die Polizei rief. Es habe sich um einen ausländischen Mitbürger gehandelt, der nicht verstehen wollte, warum er kein Zertifikat bekommt. „Der Impfausweis stimmt nicht“, antwortete sie ihm. So habe es im Ausweis nur eine handschriftliche Eintragung gegeben, dass die Impfung in der Metropolishalle erfolgte. Doch Jung weiß, dass die Ärzte dort Stempel benutzten. Wenn ein Impfausweis gefälscht erscheint, habe der Apotheker keine Pflicht, das zu melden, sagt Jung; er mache sich durch eine Nichtmeldung auch nicht strafbar.

„Die Bilder von gefälschten Ausweisen wechseln immer wieder mal“, berichtet sie. Auffällig sei, wenn Stempel aus einzelnen Buchstaben zusammengesetzt sind: „Das macht kein Arzt.“ Verdächtig sei auch, wenn die Stempel und die Unterschriften exakt gleich aussehen und akkurat untereinander stehen. Stempel würden immer schnell gedruckt, und die Unterschrift sehe stets etwas anders aus. Auch komme es vor, dass das Datum der ersten und der zweiten Impfung viel zu dicht beieinander liegen und angeblich im selben Impfzentrum durchgeführt wurden; das sei aber ausgeschlossen.

Auf Friedhöfen angesprochen

Kunden hätten berichtet, sie seien sogar auf Friedhöfen von mutmaßlichen Betrügern angesprochen worden, ob sie Impfnachweise brauchen würden. Der Betrug sei schon sehr verbreitet, so Jungs Eindruck – und nicht immer sind die Fälschungen so schlecht gemacht, dass sie gleich auffallen. Am Samstag hat man allein in der Heinrich-Mann-Apotheke von Jung in der Waldstadt fast 50 digitale Impfzertifikate ausgestellt. Nimmt man die Schätzung der Apothekerkammer als Basis, wären mindestens fünf davon fälschlich erteilt worden, weil kein Betrug sichtbar war.

Von Rainer Schüler