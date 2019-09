Potsdam

Zur Kommunalwahl im Mai sorgte Uwe Adler ( SPD) mit dem zweitbesten Ergebnis in seiner Fraktion für einen Achtungserfolg. Zur Landtagswahl am Sonntag folgte eine Sensation. Mit 25,3 Prozent der Stimmen gewann er das Direktmandat in dem für SPD und Linke traditionell schwierigen Wahlkreis 19 mit dem Potsdamer Norden sowie den Gemeinden Werder und Schwielowsee.

Auf Platz zwei folgt abgeschlagen mit 19,8 Prozent Saskia Ludwig ( CDU), die in diesem Wahlkreis bereits dreimal das Direktmandat holte und deshalb vor dem Wahlabend als haushohe Favoritin gehandelt worden war. Abgesichert über einen aussichtsreichen Listenplatz 8, wird sie voraussichtlich dennoch erneut in den Landtag einziehen.

Eine weitere kleine Sensation ist das gute Abschneiden der Grünen. Der Student Robert Funke holte aus dem Stand 16,8 Prozent der Stimmen. Damit zieht er zwar nicht in den Landtag ein, wird in mögliche Sondierungsgespräche der Grünen aber als Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg eng eingebunden sein. Auf den Plätzen folgen Marlon Deter ( AFD/15,2 Prozent), Tina Lange (Linke/11,6 Prozent), Roland Büchner ( BVB/7,0 Prozent), Kay Martin ( FDP/3,6 Prozent) und Einzelbewerber Edmund Müller (0,7 Prozent).

Uwe Adler sah sich, wie er am Abend sagte, von dem Ergebnis „in meiner Philosophie bestätigt, dass Politik von der Nähe zu den Menschen lebt“. Saskia Ludwig führt ihr Ergebnis im Gespräch mit der MAZ auf die starke Konkurrenz von AfD und BVB, aber auch auf den Landestrend mit einem für die CDU „desaströsen“ Ergebnis zurück. Damit sei es „schier unmöglich gewesen“, das Direktmandat zu verteidigen.

Gravierende Veränderungen gab es im Wahlkreis 19 im Vergleich zur Wahl auch bei den Zweitstimmen. Hier konnte die SPD ihren Spitzenplatz verteidigen, musste aber einen Rückgang von 28,2 auf 24,9 Prozent hinnehmen. Auf Platz zwei folgen erstmals die Grünen, die mit 18,4 Prozent ein deutlich besseres Ergebnis als zur Landtagswahl 2014 mit 11,2 Prozent und dem vierten Platz erkämpfen konnten.

Die CDU ist vom Platz zwei mit 26,5 Prozent im Jahr 2014 auf 17 Prozent und Platz drei abgesackt. Sie liegt damit nur noch knapp vor der AfD, die sich von 10,8 Prozent und Platz fünf im Jahr 2014 auf 16,2 Prozent und Platz vier verbessern konnte.

Abgestürzt sind die Linken, die nach 17,1 Prozent und Platz drei im Jahr 2014 am Sonntag nur noch 10,1 Prozent der Zweitstimmen bekamen und damit auf Platz fünf durchgereicht wurden. Erklärung von Tina Lange (Linke) für das schlechte Ergebnis: „Die Leute wollten, dass Saskia Ludwig abgelöst wird.“ Die SPD sei als „wahrscheinlichster Konkurrent auserkoren worden“ – zu Lasten von Grünen und Linken.

