Potsdam

Der größte Weihnachtsmarkt des Landes Brandenburg: wegen Corona abgesagt. Die beiden kleineren Kompromisse: wegen Corona abgesagt. Das Sinterklaasfest im Holländischen Viertel, der polnische Sternenmarkt im Kutschstallhof, der Adventsgarten in der russischen Kolonie Alexandrowka, der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz, der Markt auf dem Pfingstberg-Belvedere: alles futsch in diesem Jahr. Kein Glühwein. Kein Riesenrad. Keine Festbeleuchtung. Wird die Adventszeit in der Landeshauptstadt so still und finster wie in diesen Tagen zu befürchten ist?

Ohne Markt keine Einnahmen, ohne Einnahmen keine Deko

Die Cottbuser Veranstaltungsfirma Coex, die seit mehr als zwanzig Jahren für den „Blauen Lichterglanz“ in der City und auch für den Böhmischen Weihnachtsmarkt in Babelsberg verantwortlich ist, hat der Stadt Potsdam angeboten, wie in allen Jahren zuvor zumindest für die Beleuchtung der Innenstadt und den großen Weihnachtsbaum auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor zu sorgen – gegen Bezahlung, denn ohne Markt keine Einnahmen und ohne Einnahmen keine Weihnachtsdeko. „Die Stadt muss sich jetzt nur entscheiden, was sie will“, sagt Coex-Geschäftsführer Eberhard Heieck.

Seelenwärmer für die Innenstadt

Auf Anfrage der MAZ hat sich die Stadt auch entschieden. Am Dienstagabend teilte das Rathaus mit, dass die Potsdamer auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichten müssen. „Wir haben sie beauftragt, so dass auch in diesem Jahr das Potsdamer Zentrum in weihnachtlichem Licht erstrahlt. Dazu gehört auch der Weihnachtsbaum im blauen Lichterglanz, der vor dem Brandenburger Tor aufgestellt wird.“ Wie viel sich die Stadt diese Seelenwärmer kosten lässt, steht laut Rathaussprecherin Christine Homann noch nicht fest: „Eine Schlussrechnung liegt erst nach Weihnachten vor.“ Nach MAZ-Informationen schlagen Licht und Baum mit einer fünfstelligen Summe zu Buche.

Am 23. November heißt es: Licht an!

Die Beleuchtung soll am 23. November eingeschaltet werden. An diesem Tag sollten ursprünglich sowohl der traditionelle „Blaue Lichterglanz“ auf der Brandenburger Straße als auch die beiden nach der ersten Corona-Welle konzipierten Ersatz-Märkte im Mini-Format und mit strengen Hygiene-Auflagen eröffnen – doch daraus wird nach Verschärfung der Landesverordnung zur Eindämmung der Pandemie nichts. Coex gibt derweil die Hoffnung nicht auf, die Potsdamer und ihre Gäste doch noch mit Eierpunsch und Stollenduft, mit Glöckchengeklingel und bunten Karussells aufs Fest einzustimmen. Zwar untersagt die Landesverordnung für den November jeglichen Budenzauber. Doch Coex-Geschäftsführer Eberhard Heieck hat längst den Dezember ins Auge gefasst.

Hoffnung auf Lockerungen

„Die Landesverordnung lässt bis zum 30. November keine Spezialmärkte zu – damit müssen wir leben. Aber keiner weiß, was die Zeit danach bringt“, sagt Eberhard Heieck. Sollten die geltenden Sicherheitsmaßnahmen ab dem 1. Dezember wieder gelockert werden, wolle er die beiden für den Bassin- und den Luisenplatz geplanten Weihnachtsmärkte noch einmal im Rathaus zur Genehmigung einreichen.

„Wir sind bereit“, sagt Eberhard Heieck. „Wir können mit einer Woche Vorlauf einen Weihnachtsmarkt nach dem ersten Advent auf die Beine stellen – oder auch einen Wintermarkt, der sich bis in den Januar hineinzieht.“ Auch der überaus beliebte Böhmische Weihnachtsmarkt sei dann für zumindest ein Adventswochenende umsetzbar.

„Noch ist alles offen“, sagt Eberhard Heieck. „Wir kämpfen für unsere Schausteller, Händler und Gastronomen.“

Von Nadine Fabian