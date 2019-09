Älteste Potsdamerin feiert den 106. Geburtstag in den eigenen vier Wänden

Potsdam

Hinter dem kleinen Haus auf dem Rasen wehen drei Luftballons in Form von Zahlen im Wind: eins, null, sechs. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die ersten Gäste klingeln am Gartentor.

Natürlich möchte Charlotte Lux ihren 106. Geburtstag dort feiern, wo sie seit fast 70 Jahren lebt: in ihrem eigenen Haus. Sie ist ein wenig unsicher beim Gehen, einen Tag vor ihrem Geburtstag sei sie gestürzt, berichtet sie Jubilarin. „Bei ihr muss immer alles schnell gehen, sie kann nicht warten“, sagt ihr Sohn Joachim. Auch mit 106 Jahren lebt Charlotte Lux noch allein. Und das soll so bleiben – ein Altersheim kommt für sie nicht in Frage. Ihr Sohn geht mit ihr einkaufen, ein Gärtner kümmert sich einmal die Woche um den Garten, das Putzen übernimmt eine Reinigungskraft.

Der Trubel hält sie fit, sagt ihr Sohn

Schon um 10 Uhr morgens ist das kleine Wohnzimmer voll mit Gästen. Der Tisch ist gedeckt, es gibt Kaffee, Sekt und Häppchen. Charlotte Lux bittet jeden, sich etwas zu nehmen und ein wenig hier zu bleiben, es sei genug für alle da. „Sie braucht den ganzen Trubel, das baut sie auf und hält sie fit“, sagt ihr Sohn. Nachbarn, Vertreter der Stadt und der Linkspartei sind gekommen – seit Kriegsende ist sie Mitglied in linken Parteien. „Sie ist sehr offen, Menschenrechte sind ihr wichtig“, sagt ihre Urenkelin Caroline Lipp. Von Ihrer Uroma habe sie vor allem eines gelernt: Durchhalten, wenn es schwierig wird.

Charlotte Lux muss wissen, worüber sie spricht. Lux war ein ungewolltes Kind: Ihre Mutter hat sie an ein armes Arbeiterpaar abgegeben. Davon erfahren habe sie erst mit 15 Jahren bei der Jugendweihe, sagt Charlotte Lux. Dort wurde Sie mit dem Nachnamen ihrer leiblichen Eltern aufgerufen. „Ich habe erst gar nicht reagiert, ich dachte, das sei wer anders, bis mich mein Cousin angestoßen hat und meinte: ‚Das bist du.‘“ Direkt danach habe sie sich fast auf die Bahngleise gestürzt, ihre Pflegeeltern konnten sie davon abhalten.

Beschwerde über Hitler-Bilder im Mädchenzimmer

Mit 20 Jahren zog sie in ihre erste eigene möblierte Wohnung, ein kleines Zimmer zur Untermiete – nur die Hitlerbilder an der Wand, die gefielen ihr nicht. Sie beschwerte sich bei ihren Vermietern, sie sollen sie doch bitte abnehmen. Eine Beschwerde, die die Vermieter kurz zuvor bereits von einem anderen Bewohner gehörten hatten, einem Kommunisten: Herrmann Lux, Charlottes späterem Ehemann. Dieselbe Gesinnung, die gemeinsame politische Überzeugungen habe sie zusammengeführt, erzählt sie.

Die Regeln der Nazis standen ihrer Hochzeit im Weg. Da Charlotte Lux keinen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern hatte, konnte sie keinen Nachweis über ihre Abstammung vorlegen. Der aber war nötig, um eine Ehe zu schließen: Nur Menschen, die nach der NS-Ideologie „arisch rein“ waren, durften heiraten. Doch nach langer Suche wurde das junge Paar fündig: Ein Standesbeamter in Moabit führte die Eheschließung 1942 auch ohne Nachweise durch, auf eigene Gefahr.

Deportationen in Grunewald beobachtet

Nach der Hochzeit zog Charlotte Lux zu ihrem Mann nach Berlin-Grunewald. Die beiden wohnten direkt neben dem Güterbahnhof – die schlimmste Zeit ihres Lebens, wie Charlotte Lux sagt. Von ihrem Fenster aus konnte sie sehen, wie die Nazis Menschen in die Züge zwangen: Deportationen. „Die haben damit nicht aufgehört, bis der Krieg vorbei war“, erinnert sich Lux.

Ihr Mann musste an die Front, 1946 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Joachim geboren. Das, so sagt Lux, sei mit Abstand die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen. 1950 dann der Umzug nach Potsdam – arbeitsbedingt. Ihr Mann hatte ein Jahr zuvor die Bauernbank in Babelsberg übernommen. Sie blieb einige Jahre zu Hause, um sich um ihren Sohn zu kümmern. Als er zehn Jahre alt war, wollte sie zurück an den Schreibtisch und nahm eine Stelle als Sachbearbeiterin an.

„106 zu werden, ist eine Qual“

Was sie macht, um so alt zu werden? Nichts Besonderes. „Ich lebe einfach normal, völlig normal“, sagt Charlotte Lux. Der Kopf sei noch fit, der Körper wolle aber langsam machen. Für die Zukunft hat sie nur einen Wunsch übrig: „Ich würde gern in meinem Haus einfach friedlich einschlafen. 106 zu werden, ist eine Qual.“ Auch wenn das Leben noch mit 106 viele schöne und bewegende Momente bereithalte.

