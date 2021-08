Babelsberg

Gerhard Brademann hat seine letzte Reise angetreten. Am Freitag wurde der dienstälteste Feuerwehrmann von Potsdam auf dem Babelsberger Goethefriedhof beigesetzt. 30 Kameraden seiner Freiwilligenwehr Drewitz und von der Berufswehr Potsdam gaben ihm das letzte Geleit.

Die Trauerfeier im engsten Familienkreis wurde aus der Friedhofskapelle nach draußen übertragen. Als man die Urne zum Grab trug und am Grab selbst spielte ein Trompter seiner Wehr. „Das hätte ihm gefallen“, sagt sein Wehrleiter Robert Teschke.

Gerhard „Gerd“ Brademann war am 4. Juli im Alter von 91 Jahren gestorben. Noch am 14. Mai war ihm die Ehrenmedaille für 75 Jahre treue Dienste in der Potsdamer Feuerwehr“ verliehen worden, die ihm seine Kameraden zünftig mit der Drehleiter ans Fenster seiner Wohnung brachten. Fast bis zuletzt hatte er Hausmeisterdienste für seine Wehr geleistet, deren Mitglieder ihn ihm einen Lehrmeister sahen.

Gerhard Brademann im Feuerwehrhaus Drewitz. Quelle: arvara Smirnova

Seit September 1943 war er Mitglied der Feuerwehr. Er hat im Einsatz erlebt, wie das Stadtschloss nach dem Bombenangriff vom 14. April 1945 ausbrannte, und er hat den Einsatz zur Rettung des Neuen Palais in Sanssouci geleitet, dessen Keller am 12. Juni 1954 in Flammen stand.

Von Rainer Schüler