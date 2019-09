„Sex auf dem Surfbrett“ – Ärger um wilde Parties in Neu Fahrland

Neu Fahrland

Im kleinen Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland schlagen die Wellen hoch: Grund sind lautstarke Parties auf dem ehemaligen Grundstück des Künstlerehepaars Joachim und Carola Buhlmann („Familie Grün“) direkt am Fahrländer See – im Landschaftsschutzgebiet und mit nicht immer jugendfreien Aktivitäten, auch in Ufernähe: „Sex auf dem Surfbrett“ hat ein Anwohner beobachtet, wie er der MAZ gegenüber berichtet.

Mehr noch: In einem Brief ans Rathaus schildert der empörte Neu Fahrländer die Wochenend-Zustände auf dem Grundstück „Zu den drei Mohren“, wie sie keine Seltenheit mehr sind. „Laute basslastige Musik, endloses Trommeln bis in Trance, öffentlicher Geschlechtsverkehr, Verkotung, großes Lagerfeuer am Wald.“ Entnervt schildert der Bürger die Situation rund um das Grundstück: „Etwa 40 bis 50 Autos, Wohnmobile, Wohnwagen aus ganz Deutschland und Europa ( Norwegen, Tschechien, Spanien) haben sich zu einem Happening welcher Art auch immer getroffen. Die Fahrzeuge wurden auf verschiedenen Wiesen und im Wald geparkt.“ Die telefonisch informierten Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten erklärt, dass ihnen die Hände gebunden seien – die Wiesen befänden sich in Privatbesitz; für den Wald wiederum sei die Forstbehörde zuständig.

Die Idylle des Fahrländer Sees. Quelle: Lars Sittig

Das ehemalige Buhlmann-Grundstück, das seit dem Tod des Ehepaars vor einigen Jahren einen neuen Eigentümer hat, zieht aber auch Gesundheitsbewusste an. Im Angebot: „Qi Gong Summer-Camps" und „Body-Mind-Detox-Seminare", letztere laut Veranstalterbeschreibung als „Basenfastentage“ eine „perfekte Kombination zwischen tiefer Entspannung und den Körper auf natürliche Weise zu entgiften und Ballast abzuwerfen“. Und: „In der malerischen Oase am Rande von Potsdam, umsäumt von alten Pappeln und einer unendlichen Schilflandschaft fällt es uns leicht, meditativ zu werden.“ Buchen kann man Unterkunft im Haus, im Zelt oder im Wohnwagen.

Wohnmobile und Autos parken die Wiesen zu. Quelle: Privat

Doch es sind nicht die Gesundheitssucher, sondern die größeren Events, die auch Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) Alarm schlagen lassen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Ärger wegen des Podcast-Festivals „Auf die Ohren“, das auf demselben Grundstück stattfand und Naturschutzfreunde auf den Plan rief. Auch jetzt ist die Ortsvorsteherin beunruhigt: Von Besuchern des Geländes habe sie Hinweise erhalten, dass die dortige Sammelgrube für Fäkalien „offensichtlich nicht den Anforderungen entspricht beziehungsweise nicht im Verhältnis zur Benutzeranzahl steht“. Somit stehe zu befürchten: „Ausscheidungen könnten in das Grundwasser und den See gelangen.“ Klockow betont, dass sie die Verwaltung bereits vor mehr als drei Monaten informiert habe.

Auf MAZ-Anfrage hieß es am Freitag aus dem Rathaus: Man prüfe derzeit, „ob dort ein dauerhaftes Veranstaltungsgelände etabliert wird“. Stadtsprecherin Christine Homann: „Wenn es so wäre, dann wären weitere Prüfungen notwendig – hinsichtlich Gewerberecht, Baurecht, Planungsrecht.“

Bislang habe es keinen Antrag für eine Veranstaltung und demzufolge auch keine Genehmigung gegeben. Fraglich sei aber, ob eine Genehmigung notwendig gewesen wäre. Denn: „Veranstaltungen auf Privatgelände mit weniger als 200 Personen müssen nicht beantragt werden “, so Homann. Ob es sich um eine gewerbliche Nutzung auf dem Areal handelte und ob dafür eine Genehmigung erteilt worden ist, blieb am Freitag noch offen.

Von Ildiko Röd