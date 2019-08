Teltower Vorstadt

Am Potsdamer Humboldt-Gymnasium gibt es Ärger wegen einer geplanten Veranstaltung der AfD. Die rechtspopulistische Partei will am Dienstag einen Bürgerdialog am Gymnasium durchführen, vier AfD-Politiker sind zu Gast. Schüler kündigten bereits Proteste dagegen an.

Der zum Schuljahresbeginn neu eingesetzte kommissarische Schulleiter Lutz Blum kritisiert das grundlegend: „Als Schule finden wir die Vermietung von schulischem Raum für Wahlkampfveranstaltungen problematisch.“ Dennoch sind parteipolitische Veranstaltungen an der Schule kein Novum: Erst am vergangenen Wochenende hielten die Brandenburger Bündnisgrünen hier ihren kleinen Parteitag ab, auch zum Wahlkampf kamen die Grünen ebenso wie die Linkspartei bereits ans Humboldt-Gymnasium.

Schule hat keine Handhabe

Eine Handhabe dagegen hat Lutz Blum aber nicht, denn die Vermietung kommunaler Liegenschaften, zu denen die Schule gehört, liegt allein in der Hand der Stadtverwaltung. „Die Stadt fragt bei der Schule lediglich die Kapazitäten ab und entscheidet dann über Veranstaltungen“, erklärt die Elternsprecherin des Gymnasiums, Barbara Matthiesen. Die Schule erfahre weder, wer nach Räumen suche, noch welcher Art die Veranstaltungen sind. Auch Barbara Matthiesen findet das grundsätzlich falsch. „Wahl- und Parteiveranstaltungen gehören nicht an Schulen“, sagt sie, „es gibt schließlich ein Werbeverbot laut Schulgesetz.“ Zudem bemängelt die Elternvertreterin die Kommunikation seitens der Verwaltung: „Die Schule hat nur durch Eltern erfahren, dass die AfD hierher eingeladen hat.“ Seinerseits hat das Humboldt-Gymnasium am Montag die Initiative ergriffen und alle Eltern per Mail über die anstehende Veranstaltung informiert. In dem Schreiben, das der MAZ vorliegt, erklärt Blum, er habe vergeblich versucht, die Stadt zur Kündigung des Mietvertrags zu bringen. Seitens der Verwaltung gab es bislang keine Reaktion auf eine Anfrage der MAZ.

Besonders sauer stößt dem Gymnasium dabei auf, dass die traditionsreiche Schule in der Einladung zur Veranstaltung sehr prominent genannt wird. Es werde Werbung mit dem Namen Humboldt gemacht, sagt der Schulleiter. Zudem finden zeitgleich zum Bürgerdialog die Elternabende für vier Jahrgangsstufen im Schulgebäude statt.

Schüler planen Proteste

Einige der rund 700 Schüler wollen die AfD-Veranstaltung mit einem Protest begleiten, geplant ist offenbar eine stille Mahnwache. Nach MAZ-Informationen rechnet die Polizei mit 100 Teilnehmern. Die Elternvertreterin Barbara Matthiesen bestätigt die Pläne der Jugendlichen. „Die Schüler möchten sich positionieren, das ist auch ihr gutes Recht“, sagt sie und verweist auf das Schulleitbild, das Weltoffenheit und gelebte Toleranz als wichtige Tugenden der Humboldtianer beschreibt.

Die AfD-Vertreter, die am Dienstag ins Gymnasium laden, bedanken sich indes bei der Schulleitung. In einer Mitteilung schreibt der Direktkandidat im Potsdamer Süden zur Landtagswahl, Chaled-Uwe Said: „Wie freuen uns, in Potsdam endlich nach langer Mühe öffentliche Räumlichkeiten gefunden zu haben und bedanken uns bei der Schulleitung des Humboldt-Gymnasiums.“ Lutz Blum, der kommissarische Schulleiter kommentiert das nur knapp: „Die Schulleitung hat mit Herrn Said nicht gesprochen.“ Auch der angekündigte Protest beunruhigt die AfD nicht. „Wir freuen uns, wenn Schüler sich mit Veranstaltungen jeder Art kritisch auseinandersetzen“, sagt Chaled-Uwe Said. „Die Schüler sind herzlich eingeladen, nicht nur still zu sein, sondern uns auch im Raum kritische Fragen zu stellen.“ Dabei müsse aber klar sein, dass Störungen nicht toleriert würden: „Wir haben das Hausrecht und werden das gegebenenfalls auch ausüben.“

Von Saskia Kirf