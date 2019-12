Ärger für Raue und Jauch: Scharfe Kritik an Kellermann-Speisekarte

Potsdam

Obwohl das Gourmetrestaurant in der Villa Kellermann am Heiligen See in Potsdam am Montag geschlossen hat, gibt es zum Wochenbeginn einigen Wirbel dort. Nachdem am Morgen ein menschliches Skelett, das offenbar von einem russischen Soldaten stammt, bei Gartenarbeiten auf dem Grundstück der Villa gefunden wurden, meldete sich am Nachmittag die Tierschutzorganisation Peta mit scharfer Kritik zu Wort.

Es geht um die Stopfleber

Der Grund: Auf der Speisekarte des Restaurants, das unter der Regie des Berliner Spitzenkochs Tim raue steht und vom 26-jährigen Christopher Wecker geleitet wird, steht ein Gericht namens „Entenleberterrine Sanssouci“. Mit Rieslinggelee, schwarzem Pfeffer, Feldsalat, Haselnuss und Waldpilzpüree kommt zum Preis von 18 Euro pro Portion ein umstrittenes Produkt auf den Teller. Denn die Entenstopfleber – man kennt sie auch unter dem Namen Foie Gras –, die in der Villa Kellermann serviert wird, wird unter grausamen Bedingungen hergestellt. Auch im beliebten Menü ist eine Probierportion enthalten.

Das Gericht des Anstoßes: Die Entenleberterrine Sanssouci enthält die umstrittene Stopfleber. Quelle: Saskia Kirf

„Die Tiere werden zwei- bis dreimal täglich mit einem Schlauch oder Rohr, das ihnen gewaltsam in die Speiseröhre gestoßen wird, mit fettreichem Getreidebrei ’gestopft’“, erklärt die Tierschutzorganisation Peta, und wählt einen drastischen Vergleich: „Die Tiere werden innerhalb kurzer Zeit mehrmals täglich mit einem Viertel ihres Körpergewichts gemästet. Dies ist, als würde man einem durchschnittlichen Mann etwa zwölf Kilogramm Spaghetti in den Rachen stoßen.“ Tatsächlich ist die Produktion der Stopfleber in Deutschland verboten, ebenso wie in 13 weiteren europäischen Ländern sowie in Argentinien und Israel. Deutschlands Nachbarland Frankreich hingegen ist der größte Produzent von Foie Gras in der EU, für viele Gourmets gilt Stopfleber als Delikatesse.

Das will die Tierschutzorganisation nicht hinnehmen. „Wir bitten Günther Jauch und Tim Raue darum, in ihrer Vorbildfunktion Empathie zu zeigen und das Qualprodukt von der Karte zu streichen“, sagt die Peta-Fachreferentin Tanja Breining.

Die Villa Kellermann hat im gleichnamigen Gebäude am Heiligen See im Herbst eröffnet. Das Haus gehört dem TV-Moderator Günther Jauch, für sein Engagement wurde er im November mit dem Preis „Gastronom des Jahres“ vom Gourmetführer „ Gault&Millau“ ausgezeichnet.Wegen des Schließtags war am Montag keiner der Verantwortlichen zu erreichen.

Von Saskia Kirf