Der nächtliche Zugang zum Park Babelsberg ist Thema einer neuen Petition. Nachdem die Schlösserstiftung an zwei Stellen Zäune neben zwei Eingängen zum Park errichtet hat, fordern die bislang gut 300 Unterzeichner „die Ein- bzw. Ausgänge des Babelsberger Parks sind sofort wieder durchgängig offen zu halten“, damit der Park jederzeit als „Verbindungsweg“ und Abkürzung zur Stadt, sowie als Laufstrecke genutzt werden kann. Auch am frühen Morgen und in den Abendstunden müssten die Zugänge „zwingend offen gehalten werden“, fordert der Urheber der Petition, Matthias Gerlach. „Ohne Ankündigung und schleichend ist unser Park schon eingezäunt worden wie Alcatraz oder Fort Knox“, schreibt er auf Openpetition.de.

Stiftung sagt, es gebe keine neuen Schließzeiten

Womöglich bezieht sich Gerlach auf einen neuen Zaun, der im Laufe des März am Mühlentor nahe der Mühlenstraße und der Nutheschnellstraße direkt neben dem Parkeingang errichtet worden ist. Dort war der Park bislang nur mit einer flachen Mauer eingefriedet. Auch auf der nördlichen Parkgrenze am Besucherparkplatz an der Parkbrücke nach Klein-Glienicke ist Ende 2020 ein Zaun errichtet worden.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) stellt auf MAZ-Anfrage klar: „Es gibt überhaupt keine Veränderungen am Schließmanagement des Parks. Er wird immer wie gehabt zum Einbruch der Dunkelheit geschlossen“, so Sprecher Frank Kallensee. Der Eingang am Mühlentor werde wie jeder andere Eingang zum Park morgens zwischen fünf und acht Uhr wieder geöffnet. „Es gibt keine neuen Schließzeiten, das ist schlicht ein Missverständnis. Die Parkordnung gilt für alle Parks weiterhin und gleichermaßen“, sagte er zur Forderung der Petition.

Nächtliche Öffnung des Park Babelsberg ist nicht möglich

Ein nächtliche Öffnung sei aus zwei Gründen unmöglich: „Der Park habt keine Beleuchtung und wir haben die Verkehrssicherungspflicht. Der zweite Grund ist der Schutz von Kunstgut.“ Der Park Babelsberg gehört zum Welterbe der Unesco, weshalb keine Laternen aufgestellt werden. Nächtlicher Vandalismus ist zudem ein wachsendes Problem, das mit der Sicherung des Parks auch abseits der Tore nun verstärkt in Angriff genommen wird.

