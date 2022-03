Innenstadt

Knapp 40 Ärzte des städtischen Klinikums „Erst von Bergmann“ haben am Donnerstag mehrere Stunden für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. „Wir brennen für unseren Beruf. Wir lassen uns nicht verheizen“, war auf einem Transparent zu lesen. Bundesweit hat die Ärztevereinigung Marburger Bund auf Demonstrationen an diesem Tage eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr gefordert. Auch in Brandenburg/Havel wurde gestreikt.

Der Berlin-Brandenburger Vorstandsvorsitzende Peter Bobbert sagte, es müsse außerdem klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden und mehr Planungssicherheit bei Diensten geben.

Von maz-online/rai