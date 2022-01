Potsdam

Die AfD-Fraktion in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ist von fünf Mitgliedern nach der Kommunalwahl 2019 auf nunmehr drei Mitglieder geschrumpft. Das hat der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer, auf MAZ-Anfrage bestätigt.

Umzug ins Potsdamer Umland

Oliver Stiffel hat sein Mandat nach MAZ-Informationen am Montag auf Beschluss des Potsdamer Wahlausschusses mit sofortiger Wirkung verloren, weil er nicht mehr in Potsdam wohnt und sich offiziell umgemeldet hat. Dem Vernehmen nach lebt er nun in Werder an der Havel.

Nach MAZ-Informationen wird zudem geprüft, inwiefern Stiffel es versäumt hatte, seinen Umzug rechtzeitig zu melden. Ob daraus Konsequenzen folgen, ist den Angaben nach offen.

Fraktion jetzt so klein wie die FDP

Erst vor wenigen Wochen hatte der AfD-Stadtverordnete Daniel Friese sein Mandat abgeben müssen, weil er aus Potsdam weggezogen ist.

Weil die Partei bei der Kommunalwahl 2019 nur sehr wenige Kandidaten aufgestellt hatte und keiner der Nachrücker bereit war, das Mandat zu übernehmen, schrumpfte die Fraktion da bereits von fünf auf vier Mitglieder.

Mit nunmehr nur noch drei AfD-Stadtverordneten könnte es zu Veränderungen der Stimmrechte in den Ausschüssen und auch zum Anspruch auf Sitze in den Aufsichtsräten der städtischen Unternehmen kommen. „Ich vermute, dass sich da etwas ändert, aber das muss durchgerechnet werden“, sagte Heuer zur MAZ.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betroffen ist nicht zuletzt der Vorsitz des Ausschusses für Ordnung und Sicherheit, der seit 2019 von Friese geleitet wurde. Aktuell ist offen, welche Fraktion nun den Zugriff auf den Vorsitz bekommt.

Die AfD-Fraktion ist jetzt nur noch so groß wie die FDP und das Bürgerbündnis. Es könnte auch zu Losverfahren für die Stimmrechte kommen.

Personalwechsel schon kurz nach der Wahl

Erste personelle Veränderungen in der Potsdamer AfD-Fraktion hatte es schon kurz nach der Kommunalwahl gegeben. Anfang 2020 hatte der damalige Fraktionsvorsitzende Dennis Hohloch sein Mandat abgegeben, um sich auf die Landtagsarbeit und den Kreisvorsitz konzentrieren zu können.

Sein eigentlicher Nachrücker Stefan Waese verzichtete auf die Übernahme des Stadtverordnetenmandats, ersatzweise kam Oliver Stiffel in die Fraktion.

Fast zeitgleich hatte Matthias Tänzer sein Stadtverordnetenmandat zurück gegeben. Sei Nachfolger wurde der heutige Fraktionsvorsitzende Chaled-Uwe Said. Von Said kam auf MAZ-Anfrage zur aktuellen Personalie zunächst keine Antwort.

Von Volker Oelschläger