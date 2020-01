AfD-Politiker Dennis Hohloch hört als Stadtverordneter auf

Potsdam

Der AfD-Fraktions-Chef in der Stadtverordnetenversammlung, Dennis Hohloch, gibt sein Mandat zum 31. Januar zurück. Das bestätigte Hohloch am Freitag der MAZ. Zuerst hatte Hauptstadt.tv dies gemeldet.

Als Gründe nannte Hohloch der MAZ seine Belastung mit mehreren Ämtern. Seit dem 17. September des Vorjahres wurde der AfD-Mann bekanntlich in den Landtag gewählt, wo er nun auch als parlamentarischer Geschäftsführer eingebunden ist. Zwar ruhe sein Hauptberuf als Lehrer an einer Berliner Schule seither, doch nehme die Landtagsarbeit ihn sehr in Beschlag, zudem sei er kürzlich Vater geworden.

Nachfolger für den 30-Jährigen wird laut der AfD der rund vier Jahre jüngere Oliver Stiffel, derzeit noch Lehramtsstudent und Mitglied im Landesvorstadt der Jungen Alternative, die vom Verfassungsschutz als sogenannter Verdachtsfall eingestuft wurde. Darin sieht Hohloch kein Problem – er sei ja selbst in der Jungen Alternative aktiv gewesen und habe trotzdem unbeeinflusst politisch arbeiten können. Auch fachlich attestiert Hohloch Stiffel, er sei „heller Kopf“, kompetent und insgesamt ein „herausragender Nachrücker“. Er werde aller Voraussicht nach auch Hohlochs Platz im Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung einnehmen.

Ganz aus der Kommunalpolitik will Dennis Hohloch trotz seiner höheren Ämter dennoch nicht scheiden: Für den am 25. Januar neu zu besetzenden Kreisvorsitzenden werde er kandidieren, kündigte der Politiker an. „Ich hinterlasse eine gut aufgestellte Fraktion, die sich eingearbeitet hat und rund läuft“, schätzte Hohloch sich selbst ein. Auch zur nächsten Stadtverordnetenversammlung will er noch einmal entscheiden, um sich „ordnungsgemäß zu verabschieden“.

Von MAZonline