Innenstadt

Leichter konnte ein Einstieg in die Mühen der Kommunalpolitik kaum sein: Der neu strukturierte Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung stand am Dienstag unter Leitung des neu gewählten AfD-Stadtverordneten Daniel Friese, der sich –noch spürbar unsicher in der Ausschuss-Leitung – nur um die Wahl seines Stellvertreters kümmern musste. Das wurde Anja Laabs aus der Fraktion Die Anderen. Der einzige inhaltliche Tagesordnungspunkt „Mitteilungen der Verwaltung“ wurde zurückgezogen, obwohl Ordnungsamtsleiterin Marina Kluge vom und Feuerwehrchef Ralf Krawinkel erschienen waren.

„Das war die kürzeste Ausschuss-Sitzung in 25 Jahren Stadtverordnetenversammlung“, kommentierte Ralf Jäkel von der Linken-Fraktion: „Da wollte wohl jemand Sitzungsgeld kassieren.“ Seiner Meinung nach „hätte man durchhaus ein paar Dinge ansprechen können“, die „nun leider vertagt wurden.“

Friese ist 33 Jahre alt und hat Politik-, Verwaltungs- und Geschichtswissenschaft studiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro des AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Galau.

Von Rainer Schüler