Potsdam

Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer hat einen Antrag auf auf einstweilige Anordnung am Potsdamer Verwaltungsgericht gegen die Stadtverwaltung gestellt. So will er die Kündigung, die Oberbürgermeister Mike Schubert der AfD am Montagabend ausgesprochen hatte, unwirksam machen: Die AfD wollte einen Bü...