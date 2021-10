Innenstadt

Früh um fünf geht es los. „Bis 12 Uhr sind rund 700 Stück gemacht“, sagt Jay Adel: „Alles per Hand.“ Und jeder Kringel, jede „Bombe“ ist ein Unikat, ein Kunstwerk. Denn der junge Mann ist nicht nur Verkäufer, sondern Designer, sogar ein studierter.

Bei „Fancy Donuts“ treibt man Deko auf die Spitze. Glasuren jeden Geschmacks, Nüsse aller Art, Markensüßigkeiten und Früchte türmen sich zu Kunstwerken, die man eigentlich nicht essen möchte, jedenfalls nicht schnell. Die Augen und die Nase essen mit, sogar die Ohren, wenn die Schokoladenüberzüge brechen.

„Am Anfang wurden wir überrannt“, erzählt Adel über die Eröffnungszeit des Ladens in der Charlottenstraße 116: „Die Leute standen Schlange. Schon 15 Uhr am Nachmittag war alles weg.“ Also hat er die Produktion verdoppelt und kommt mit täglich 40 Sorten Donuts ganz gut über den Tag. Außer den klassischen Donuts wechselt das Sortiment ständig; 140 verschiedene Sorten hat Jay entworfen.

Mehrere Geschäfte in Potsdam

Um die Ecke betreibt er seit zwei Jahren das Print & Coffee – ein Laden-Dreierlei aus Druck- und Copyshop, Café und Werbeagentur. Und weiter „hinten“ in der Dortustraße findet man seine Urban-Bar Downtown, die er vor kurzem mit drei Freunden eröffnet hat – gedacht für Kunden jeden Alters, Geschlechts und Einkommens. Die vier haben lange Gastro-Erfahrung und in der Großbeerenstraße den Lieferservice „Food4Friends“ gegründet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als „sehr begabt“ beschreibt man Adel bei der Firma Looks von Wolfgang Joop. Für Joops früheres Unternehmen Wunderkind hat Adel knapp fünf Jahre lang als Grafikdesigner und Manager des Online-Stores gearbeitet. „Wolfgang hat die Kollektionen gezeichnet; ich habe die Designs gemacht“, erzählt Adel und zeigt Fotos und Videos von sich mit Joop bei Wunderkind und großen Modenschauen in Mailand und Paris, wo Laufsteg-Ikonen wie Heidi Klum die Stücke trugen.

Joop entdeckte ihn im Laila

Joop habe ihn entdeckt im Restaurant Laila, das die Eltern von Adel an der Ecke Gutenberg- und Lindenstraße betreiben. „Ich habe Ideen für ein Projekt gezeichnet“, erzählt Adel: „Da kam Joop, den ich erst gar nicht erkannte, nahm den Stift und zeichnete das etwas anders.“ Er bekam ein Praktikum angeboten; es wurde mehr daraus.

Jay Adel (l.) und Wolfgang Joop. Quelle: privat

Heute arbeitet Adel als Freiberufler für Joop, erfuhr die MAZ bei Looks: „Er ist aber weiter ein Freund des Hauses.“ Inzwischen ist das Print & Coffee sein Hauptstandbein und das Fancy Donuts um die Ecke eine passende Ergänzung. Alles darin hat er selbst entworfen: Dieses rosa Zucker-Kleckern an der Bank vor der Tür ebenso wie das unter der Decke im Verkaufsraum, die Fotowand mit dem weiß-rosa Blütenteppich, die in Mintfarben gehaltenen Papiertüten und Transportbehälter, die man überall in der Umgebung des Ladens sieht.

Nirgend zufrieden in Deutschland

Dabei war es keine sehr schnell umgesetzte Idee. „Ich bin ein großer Donut-Fan und durch halb Deutschland gefahren auf der Suche nach Ideen“, sagt Adel: „Ich fand nichts, was mich vollkommen zufrieden gemacht hätte. Irgendwas fehlte immer bei den großen Ketten. Da habe ich angefangen, selbst Donuts zu entwerfen.“ Das zeigte er seinen Freunden, die begeistert waren über das neue Design und den üppigen Geschmack. Immerhin waren die mit verschiedenen Glasuren überzogenen, mit Nuss-Splittern garnierten und teils mit Cremes gefüllten Kringel reich dekoriert mit Markensüßigkeiten, die jeder kennt.

Donuts von Jay Adel in Potsdam Quelle: Rainer Schüler

Dazu kamen frische Früchte – mit Zuckerspuren verfeinert. Das ist nicht nur was für verwöhnte Feinschmecker, sondern auch für Jugendliche und Kinder, die zur Eröffnung Schlange standen, mit den Ranzen auf dem Rücken. So variantenreich ist das Sortiment, dass sein Publikum zwischen sechs Monaten und 96 Jahren alt ist.

Den Laden mitten in der Corona-Pandemie und abseits der Brandenburger Straße zu eröffnen, war durchaus ein Risiko. Doch schon beim Restaurant Laila hatte sich gezeigt, dass Beharrlichkeit zum Erfolg führen kann. „Es gab dort Tage, an denen wir einen einzigen Cappuccino verkauften“, erzählt Adel: „Aber meine Familie machte trotzdem weiter.“

Dankbar für die Aufnahme

Wer mit Jay spricht am Laden oder auf der Straße, erlebt ihn fortwährend grüßend; immerhin ist er nun schon 24 Jahre in der Stadt, für die sein Herz schlägt. „Unendlich dankbar“ sei er Deutschland für die Aufnahme seiner Familie, sagte er, und für die Chance, sich selber zu verwirklichen. Dennoch ist er sich seiner afghanischen Wurzeln bewusst, und die heutige Lage dort erschüttert ihn zutiefst: „Man kann nicht helfen, nicht mal Geld schicken. Das Bankensystem ist kaputt.“

„Als die Russen abgezogen waren und die Taliban kamen, mussten wir da weg“, berichtet er: Bomben flogen; Häuser wurden besetzt. „Nachbarn und Freunde, mit denen wir aufgewachsen waren,, machten sich plötzlich auf die Flucht. Als Fünfjähriger verließ er mit seinen Eltern und drei Brüdern das Land auf einem Lebensmittel-Lkw über Nacht – so fielen sie nicht auf. Sie landeten in Moskau und schlugen sich vier Jahre als Straßenverkäufer durch. Sie waren wegen der gefakten Ware nicht immer sehr beliebt bei den Russen: „Bis zu meinem neunten Lebensjahr hatte ich keinerlei Bildung, konnte zwar Dari und Russisch sprechen, aber weder lesen noch schreiben oder wirklich rechnen.“

Moskau, Polen und über die Oder

Von Moskau ging die jahrelange Flucht weiter nach Polen und zur deutschen Grenze. Schlepper stellten ihnen ein Schlauchboot, mit dem sie 4 Uhr morgens im Dunkeln die Oder überwanden. Man griff sie auf und brachte sie ins Auffanglager Eisenhüttenstadt. Dort zogen die Flüchtlinge Lose für die nächste Stadt. Jay Adel, damals noch mit einem afghanischen Namen, wusste nur, dass der Sehnsuchtsort Berlin mit einem Buchstaben anfing, der einen langen Strich hatte und zwei Bäuche. Auch die beiden langen Striche und den Verbindungsbalken für das „H“ vom Hamburg kannte er. Doch er zog einen Strich mit einem Bauch: Potsdam.

Jay Adel (l.) und der frühere Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs bei Adels Einbürgerung Quelle: privat

„Wo ist das?“ Er suchte die Deutschlandkarte in der Flüchtlingsunterkunft von oben nach unten und wieder nach oben ab, ehe er in der Nähe von Berlin das „P“ entdeckte. „Mama, wir sind nur soooo weit von B entfernt“, strahlte er und machte einen kleinen Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger.

Fünf Jahre Asylbewerberheim

Das Asylbewerberheim an der Michendorfer Chaussee war fünf Jahre ihr Zuhause: Baracken, eine Küche für 30 Familien. Seine erste Schule war am Finkenweg; er hatte Spaß am Lernen und wusste, dass Bildung der einzige Weg zum Erfolg sein würde und er mehr würde leisten müssen als alle anderen. Wenn Freunde in den Jugendclub gingen, schlug er den Weg zur Bibliothek ein. In der 6. Klasse kürte man ihn zum besten Schüler Brandenburgs. Er hatte nur Einsen auf dem Zeugnis. Ein Teddy war seine Belohnung. Am Humboldt-Gymnasium machte er seinen Abschluss.

Grafik- und Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Marketing studierte er danach an der Designakademie Berlin, machte seinen Bachelor und nach dem Zufallstreff mit Wolfgang Joop bei ihm das Praktikum, das ihn in eine Festanstellung führte und schließlich in die Selbstständigkeit. „Es ging mir nie ums Geld“, behauptet er, „ich wollte nur Erfolg haben und meiner neuen Heimatstadt etwas geben, was sie noch nicht hatte.“ Print & Coffee, Fancy Donuts, die Downtown-Bar.

Künstlername steht im Pass

Jay Adel ist ein Künstlername, eingetragen im Pass. Seinen afghanischen Namen solle er durch einen anderen ersetzen, riet ihm nach der Oderüberquerung ein deutscher Grenzer, sonst werde er ins „sichere Drittland“ zurückgeschickt, nach Polen oder sogar nach Russland. Also bastelte er sich aus Vornamen seiner Familie einen Fantasienamen. Der ist nun offiziell, denn mit ihm ist er eingebürgert worden. Die Urkunde übergab ihm der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs.

Von Rainer Schüler