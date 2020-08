Afrika-Festival Potsdam: Veranstalter kritisieren Ordnungsamt und Polizei

Potsdam

Schwere Vorwürfe gegen Polizei und Ordnungsamt erheben die Veranstalter des Afrika-Festivals, das am Sonnabend vor dem Brandenburger Tor stattfand. Sie führen unverhältnismäßig scharfe Vorgaben und Maßnahmen der Behörden sowie ein „martialisches“ Auftreten der Polizei an, was zum Abbruch des Festes am Abend geführt habe.

Die Stadt weist viele Vorwürfe zurück. will sich der Kritik aber nun annehmen. Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) will die Veranstalter zu einem Gespräch ins Rathaus einladen. Eine solche Aussprache haben auch die Veranstalter des Festivals gefordert.

Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier (SPD), ist zum Gespräch bereit. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen offenbar Corona-Schutzauflagen des Ordnungsamtes. In einer Stellungnahme zu den Vorfällen vom Samstag teilten die Veranstalter rund um den Verein Internationales Center für Deutsche und Immigranten (ICDI­) mit: „Wir haben in Abstimmung mit der Stadtverwaltung ein Hygienekonzept erarbeitet und dieses dem Ordnungsamt zur Abstimmung morgens vorgelegt. Zur Umsetzung haben wir am Tag des Festivals entsprechende Schilder an allen Ständen aufgehängt und das Konzept allen mitgeteilt. Ebenso wurden Abstände auf dem Boden markiert, Masken verteilt und Desinfektionsmittel an allen Ständen bereitgestellt.“

Kritik an „massiver Polizeipräsenz“

Während es im Tagesverlauf nur kleine Beanstandungen gegeben hätte, „wurden wir zwischen 18 und 20 Uhr in seiner sehr massiven Weise angegangen“. Das Ordnungsamt wurde von einer „massiven Polizeipräsenz“ begleitet, was viele Besucher verunsichert habe. Mehrfach habe man auf Masken- und Abstandspflicht hingewiesen, bevor man sich zum Abbruch entschloss.

„Auch in dieser von der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geprägten Zeit ist es besonders wichtig, jedem Verdacht des Rassismus und der Diskriminierung nachzugehen“, fordern die Veranstalter. Zum Vergleich weisen sie darauf hin, dass das benachbarte Weinfest auf dem Luisenplatz aus ihrer Sicht weniger strengen Kontrollen unterlag.

Forderung nach Aufklärung kommt auch von der CDU. „Wir gehen davon aus, dass das Ordnungsamt seine Aufgaben mit Respekt gegenüber den Potsdamern und Gästen leistet“, so die Fraktionschefs Anna Lüdcke und Götz Friederich, „sollte es dennoch zu Unverhältnismäßigkeiten gekommen sein – wie zuletzt gegenüber der Gastronomie durch unangemessene Wortwahl der Beigeordneten – ist dies zu diskutieren.“

