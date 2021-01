Afrikanische Schweinepest: Entwarnung für Verdachtsfall in Potsdam

Groß Glienicke

In Groß Glienicke ( Potsdam), direkt an der Grenze des Havellands, wurde Donnerstagabend ein Tierkadaver gemeldet, bei dem das Landeslabor Berlin-Brandenburg den Verdacht auf die Afrikanische Schweinepest feststellte.

Wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurde der Kadaver daraufhin zum Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) in Riems ( Mecklenburg-Vorpommern) zur weiteren Abklärung transportiert.

„Bin sehr froh und erleichtert“

Am Samstagmorgen folgte nun die Entwarnung: Der Verdacht der Afrikanischen Schweinepest bei dem Wildschwein-Kadaverfund wurde durch das Nationale Referenzlabor nicht bestätigt. Das Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) konnte die Afrikanische Schweinepest durch umfangreiche Untersuchungen des Schwarzwildkadavers ausschließen.

Verbraucherstaatssekräterin Anna Heyer-Stuffer, Leiterin des ASP Krisenstabs freute sich über das Ergebnis: „Ich bin sehr froh und erleichtert über dieses Ergebnis! Ich danke dem Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg für das schnelle und professionelle Handeln. Ich danke außerdem der Stadt Berlin, der Landeshauptstadt Potsdam und den umliegenden Landkreisen, die innerhalb kürzester Zeit alle notwenigen Vorbereitungen getroffen und damit gezeigt haben: alle sind auf den Ernstfall vorbereitet. Denn klar ist: die Afrikanische Schweinepest kann auch durch den Menschen über weite Strecken getragen werden. Wir müssen deshalb nach wie vor sehr wachsam sein, um eine Verbreitung des Virus aus mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Gebieten zu verhindern.“

Von RND/mos