Agentenkrimi in Potsdam: Mutmaßlicher britischer Spion verhaftet

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam wurde Tatort eines realen Agentenkrimis: Wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag (10. August) ein Mitarbeiter der britischen Botschaft in Potsdam festgenommen.

David S., ein britischer Staatsangehöriger, steht im Verdacht, dass er als Botschaftsmitarbeiter in Berlin mit dem russischen Geheimdienst kooperiert hat. Er soll gegen Geld Dokumente an russische Agenten weitergegeben haben.

Dringender Tatverdacht

Der Tatverdacht sei dringend, heißt es. Spätestens seit November 2020 soll S. als Ortskraft der britischen Botschaft mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Sowohl seine Wohnung in Potsdam als auch sein Büro in der britischen Botschaft wurden am Dienstag deswegen durchsucht.

Mindestens einmal habe David S. einem russischen Agenten Material übermittelt, an das er im Zuge seiner Arbeit gelangt war. Wie viel Bargeld er dafür bekam, sei bisher unklar.

Entscheidung über Haft am Mittwoch

Der zuständige Ermittlungsrichter hatte am 4. August Haftbefehl gegen David S. beantragt. Der Richter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe soll am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt. Britische und deutsche Behörden ermitteln gemeinsam in diesem Fall.

Der Mann steht den Behördenangaben nach wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit unter dringendem Verdacht.

Von Torsten Gellner