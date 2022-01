Potsdam

Firmen in Potsdam suchen Mitarbeiter – aber immer mehr Stellen bleiben unbesetzt. Die neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit von Ende Dezember zeigen: Es gibt 2205 Jobs zu vergeben. Seit Oktober kamen jeden Monat 20 bis 30 frei gemeldete Stellen hinzu. Noch drastischer ist der Vergleich zum Vorjahr: Ende Dezember 2020 waren es noch 623 Stellen weniger gewesen.

Arbeitslosenquote für Potsdam auf 5 Prozent

Auf der anderen Seite steigt die Arbeitslosenzahl in Potsdam, nachdem sie monatelang sank. Ende Dezember waren 4918 Potsdamerinnen und Potsdamer ohne Arbeitsplatz. Das sind knapp 100 beziehungsweise zwei Prozent mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg leicht von 4,9 auf fünf Prozent.

Sechs von zehn arbeitslosen Menschen in Potsdam sind Männer. Und sie haben auch öfter einen Jobverlust erfahren: Es gibt im Dezember 79 mehr arbeitslose Männer als noch im November. Bei den Frauen sind es nur 18. Außerdem sind vor allem die Älteren betroffen – die über 50-Jährigen stellen fast die Hälfte der Zahl neuer Arbeitsloser.

So viele freie Stellen wie seit fünf Jahren nicht mehr

Die Tendenzen in Potsdam entsprechen der Entwicklung in der gesamten Region der Potsdamer Arbeitsagentur, die die Kreis Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie die Städte Potsdam und Brandenburg umfasst. In der Region stieg die Arbeitslosigkeit um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent beziehungsweise 15.950 Menschen ohne Job. Betriebe meldeten der Agentur 1465 neue Arbeitsstellen. Im Bestand befinden sich somit 7884 freie Jobs, 2008 mehr als im Vorjahresmonat. Dies ist der höchste Dezember-Wert seit mehr als fünf Jahren. 217 Betriebe hatten für 2125 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Quelle: Stefan Specht

„Die Dezember-Zahlen zeigen erneut, dass der regionale Arbeitsmarkt sehr gute Chancen bietet“, sagt Alexandros Tassinopoulos, Chef der Arbeitsagentur. Das „Instrument der Kurzarbeit“ zeige klare Erfolge. Aber: „Der Fachkräftemangel bleibt künftig unser drängendes Problem“, so Tassinopoulos weiter, „unsere Wirtschaft steht hier vor den großen Herausforderungen der Demografie, der Digitalisierung und der Transformation.“

Von MAZonline