Experte streitet mit Verwaltung

Klein Glienicke

Um die Fällung eines alten Baumes auf dem historischen Friedhof von Klein Glienicke hat sich ein skurriler Streit entwickelt. Friedhofsexperte Gerhard Petzholtz schwört, der auf fünf Metern gekappte Baum sei eine Eiche und hätte unbedingt erhalten werden müssen. Die Stadtverwaltung schwört, es sei ein schwer kranker Ahorn, der nicht gerettet werden kann.

Petzholtz ist Nachfahre des Waisenhausgründers und Pädagogen Wilhelm von Türk, der auf dem Friedhof begraben ist. Der Klein-Glienicke-Experte hat gegenüber dem Potsdamer Friedhofs-Chef Gunther Butzmann versichert, schon am Stamm sehe man, dass es eine Eiche ist. Es lägen nirgendwo zu seinen Füßen Eichenblätter, und auf dem ganzen Friedhof stehe kein nennenswerter Ahorn. An einer benachbarten Eiche sei eine sachgerechte Pflege vorgenommen worden: „Warum nicht an dieser Eiche?“

Weil es keine ist, kontert die Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage. Es sei ein rund 100 Jahre alter Ahorn, den man seit zehn Jahren mit großem Aufwand erhalte, doch jetzt sei er zu krank und müsse weg. Eine Eiche hätte weitere Pflegemaßnahmen vertragen, der Ahorn nicht. Die Blätter zu Füßen des Ahorn dürften also von der Nachbar-Eiche stammen.

Der Ahorn habe im September armdicke Äste verloren und sei eine Gefahr für Wanderer. Eine Fachfirma habe „drastische Schäden“ und Höhlungen in der Krone des Baumes festgestellt; Stark-Äste hätten Längsrisse gehabt, so genannte „Unglücksbalken“. „Zwieselwuchs“ und Fäulnis seien eingetreten. Eine Kürzung der Krone mache keinen Sinn mehr; ein Ahorn vertrage soetwas ohnehin sehr schwer. Der Ahorn soll ersetzt werden. Auf dem Friedhof stehen 127 Gehölze aller Baumarten.

Von Rainer Schüler