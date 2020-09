Potsdam

Beglückt und zufrieden zeigten sich die Besucher Jazz Offensive # 6 am Freitagabend auf dem Potsdamer Kulturareal Schiffbauergasse. Nach fünf Anläufen scheint nun endlich ein Format gefunden zu sein, um dem Jazz in der Landeshauptstadt einen gebührenden Höhepunkt im Jahreskalender einzuräumen. Dabei haben die Cornona-Beschränkungen nachgeholfen.

Stimmungsvolles Ambiente im Fabrik-Garten. Quelle: Detlev Scheerbarth

Um die Aerosole auszutricksen, setzten die Veranstalter auf zwei Freilichtbühnen. Zum Glück spielte auch das Wetter mit. Für das knappe Budget wurde nicht auf ein möglichst umfangreiches Line-up gesetzt, sondern auf vier Acts mit starker Ausstrahlungskraft. Schon im Vorverkauf hätten mehr als 200 Karten abgesetzt werden können – mehr durften es wegen Corona nicht sein. Dass in Potsdam und Umgebung (einschließlich Berlin) viele Jazzfreunde stets auf besondere Auftritte lauern, hatte sich zuletzt im März 2019 gezeigt, als die Friedrich-Naumann-Stiftung die Jazzrock-Legende Billy Coham kurzfristig für ein Konzert ins Waschhaus holte.

Aki Takase bei der Jazzoffensive in Potsdam. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Jazz Offensive # 6 wird als Triumphzug der komischen Alten mit perkussiver Leidenschaft in Erinnerung bleiben. Auf der Bühne im Fabrik-Garten saß die Japanerin Aki Takase (72) mit einem kuriosen Kopfschmuck am Flügel. Das Quintett spielte eigene Kompositionen und schwelgte immer wieder in robusten rhythmischen Pattern. Aki Takase überraschte mit Ragtime-Elementen. Ganz die Chefin kokettierte sie mit ihrem unsicheren Deutsch und stellte ihre vier Kollegen vor: Daniel Erdmann mit dem Sopran- und Tenorsaxophon, Johannes Fink mit einem Cello, auf dem er Kontrabasssaiten aufgezogen hatte, Dag Magnus Narvesen an den Drums und ihren Stiefsohn Vincent von Schlippenbach an den Turntabels (der als DJ Illvibe mit Peter Fox auch ganz andere Hochzeiten bespielt). „Es ist kalt“, klagte Aki Takase zu Beginn des einstündigen Auftritts, um dann nach fünf Stücken ihre Jacke abzuwerfen und im ärmellosen Abendkleid weiterzuspielen.

Marilyn Mazur bei der Jazzoffensive in Potsdam. Quelle: Karim Saab

Lebensfreude und Mutterwitz demonstrierte auch Marilyn Mazur (65), eine Schlagzeugerin aus Kopenhagen, die in New York geborene wurde und der der Ruf vorauseilt, dass sie schon mit Miles Davis, Gil Evans und Jan Garbarek aufgetreten ist. In ihr 60-minütiges Schlagwerk-Solo stieg sie mit schamanischen Gesängen ein, die sie auch mittendrin immer mal wieder anstimmte. Immer ein meditatives Lächeln um die Lippen streute sie auch englische Zeilen ein wie „We feel that we are here“. Sie wechselte zwischen ihren Batterien aus archaischen Glocken, Gongs und Zimpeln, um sich dann auch noch ein einen Flügel zu setzen und ein ziemlich kitschiges Lied zu zelebrieren. Dafür hatte der Veranstalter eigens das teure Instrument herangeschafft.

Ein Festival mit großem Potenzial

Umrahmt wurden diese beiden Konzerte von der Band Absolutely Sweet, die Bob-Dylan-Lieder in Bläsersätze verwandelt haben, eingedeutscht sozusagen. Und von Mokete Mokete, einem krachig-punkigen Jazzrock-Projekt, dass sich aus der Ferne besser anhörte als aus der Nähe.

Dass in der Potsdamer Jazzoffensive großes Potenzial steckt, das haben die veranstaltende Fabrik und die beiden Programmverantwortlichen, Nicolas Schulze und Constanze Schliebs, gezeigt. Vielleicht geht es ja 2021 noch eine Nummer größer.

