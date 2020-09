Teltow/Potsdam

Um sich bei „Corona-Helden“ zu bedanken, hat der Teltower Fotograf Dirk Pagels beschlossen, zwei Paare aus sogenannten systemrelevanten Berufen bei ihrer Hochzeit fotografisch zu begleiten. Samantha und Jörn Fahrendorff sowie Nicole Moll und Antonio Engel sind die Glücklichen, die sich gegen ihre Mitbewerber durchsetzen konnten.

Mini-Königsberger-Klopse, die es für die Hochzeitsgäste zur Begrüßung geben soll, hat Nicole Moll (33) gerade probiert. „Wir mussten wegen Corona von Buffet auf Essen am Tisch umplanen“, sagt sie. Überhaupt ist dieses Jahr für Hochzeitspaare einiges anders. So werden etwa am Donnerstag im Potsdamer Standesamt nur die Trauzeugen, Molls Mutter und ein Freund mit dabei sein, wenn sie und Antonio Engel (36) sich das Ja-Wort geben. Erst am Samstag in der Nikolaikirche und bei der Feier wird die Gesellschaft dann 55 Personen stark sein. Mit dabei auch die sechs- und zwölfjährigen Töchter des Bräutigams, die er wegen seines Berufs im Frühjahr mehrere Wochen lang nicht in den Arm nehmen konnte.

Nicole Moll und Antonio Engel sind jetzt schon einmal von Fotograf Dirk Pagels abgelichtet worden. Bei ihrer Hochzeit wird er mehrere Stunden dabei sein und arbeiten. Quelle: Dirk Pagels

Vor sieben Jahren haben sich die beiden bei der Arbeit in einer Pflegeeinrichtung kennengelernt. Zuerst beste Freunde, hätten sie nach eineinhalb Jahren gemerkt, dass es als Paar noch viel schöner geht, sagt Moll. Die Hochzeit werde jetzt zwar gefühlsmäßig nicht viel ändern. „Aber ich finde, es hat schon eine andere Wertstellung, wenn man den gleichen Nachnamen hat.“ Zumal Nicole Moll noch nie etwas gewonnen hat, ihr Freund mit dem zauberhaften Namen Engel aber schon – nun hofft die Braut, dass das Glück ein wenig auf sie abfärbt.

Die beiden Pflegefachkräfte waren während Corona laufend eingesetzt. Schwierig sei dabei die Kommunikation mit Demenz-Erkrankten und Schwerhörigen gewesen, da die Maske Lippenlesen, das Erkennen von Mimik oder Lächeln unmöglich mache, so Moll. An ihre körperlichen Grenzen ist sie etwa im Sommer mit Mundschutz beim Duschen der Bewohner gekommen, und auch mit der Trauer der Bewohner während des Besuchsverbots musste umgegangen werden.

Das zweite Paar hat schon standesamtlich geheiratet

Eine Hochzeit in Etappen erleben Samantha (24) und Jörn (27) Fahrendorff. Die zwei Erzieher haben sich schon im Mai das Ja-Wort im Standesamt Potsdam gegeben. Die sechs Gäste mussten verteilt sitzen und Mundschutz tragen. „Es war bizarr.“ Kollegen überbrachten Glückwünsche aus der Entfernung, am Wochenende wurde mit der Familie gegrillt. „Das war schon anders geplant“, sagt die Braut.

Kennengelernt haben sich die beiden vor fünf Jahren während ihrer Ausbildung. Alles ging Schlag auf Schlag, erzählt sie, nach zwei oder drei Monaten war er schon in die WG eingezogen, in der sie wohnte. Es passte einfach. Während des vorigen Schuljahres waren sie dann 16 Wochen am Stück in der Hort-Notbetreuung beschäftigt. „Das war für uns selbstverständlich, da wir weder zu einer Risikogruppe gehören noch Vorerkrankungen haben.“ Hier waren sie Lehrer, Erzieher und Bezugsperson, mussten Homeschooling übernehmen und Ängste besprechen. In Jörn Fahrendorffs Einrichtung gab es kürzlich dann auch einen Covid-19-Fall, sodass nur noch weniger Erzieher zur Verfügung standen, und es noch einmal etwas anstrengender wurde.

Heiratsantrag in Paris

Nun freuen sie sich auf die große Feier, die am 7. November nachgeholt wird. Mit weißem Kleid und Anzug, einer freien Trauung und 50 bis 60 Gästen. Auch wenn es kein Motto auf der Feier gibt, so werden doch Paris-Elemente an den Heiratsantrag erinnern, erzählt die Braut. Denn ganz romantisch hatte sich voriges Jahr im Mai Jörn Fahrendorff dafür die Stadt der Liebe ausgesucht: Abends vor dem Sacre Coeur kniete er sich vor seine Freundin, mit Sicht über die Dächer von Paris. Und sie? „Ich war hin und weg.“

Da das Paar kürzlich umgezogen ist, war nun ein Fotograf finanziell nicht mehr drin. Die Bewerbung bei Pagels hat Samantha Fahrendorff heimlich gemacht – und ihren Mann damit überrascht. „Wir haben uns sehr gefreut. Wann passiert uns schon mal so was Schönes?“

Von Konstanze Kobel-Höller