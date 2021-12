Potsdam

Die Kirchengemeinde in Potsdam-Paaren beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Grüne Türme/Grünes Licht“. An diesem Wochenende erstrahlt die Dorfkirche in grünem Licht. Die Aktion vom 10. bis zum 12. Dezember soll auf die bedrohliche Situation der Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze aufmerksam machen.

Forderung nach Flüchtlingsaufnahme

„Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko treibt die Schutzsuchenden zur Grenze, dort werden sie von der polnischen Grenzpolizei abgewiesen und zurückgedrängt“, schreibt Silke Beckedorf von der Bürgerinitiative Potsdamer Norden, „es bleibt nur das Niemandsland an der Grenze – und weil Polen und Belarus das Gebiet abriegeln, erreicht sie dort keinerlei humanitäre Hilfe.“ Polnische Anwohner im Grenzgebiet stellen daher grüne Lichter in ihre Fenster. Diese signalisieren den Flüchtenden, dass sie dort Hilfe bekommen.

Die Aktion schließt sich an den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember an. Der Aufruf dazu kam von der Kampagnen-Organisation Campact. Sie fordert „die sofortige Evakuierung nach Deutschland der Menschen, die sich aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze befinden und Zugang für diese zum regulären Asylverfahren“, steht auf de Website.

Von MAZonline