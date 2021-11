Drewitz

Wie ein Wirbelwind flitzt Retal Schinar über den Hindernis-Parcours auf dem Schulhof. Von den 13 Hindernissen lässt das Mädchen sich nicht aufhalten. Die Fünftklässlerin gehört zu den 400 Schülern der Grundschule am Priesterweg im Potsdamer Stadtteil Drewitz, die am Mittwoch hier in ihrer großen Pause anlässlich des bundesweiten Aktionstages gegen Kinderarmut und Ausgrenzung laufen. Insgesamt sind an diesem Tag in Potsdam 1300 Kinder aus verschiedenen Schulen für den guten Zweck in Bewegung.

Mit dem Tag will die die Kinderstiftung Die Arche ein Zeichen setzen und die Politik auffordern, die Lebenssituation von sozial benachteiligten Kindern zu verbessern. Konkret fordern die Organisatoren unter anderem die Einführung einer Kindergrundsicherung in Höhe von 600 Euro, die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, einen umfassenden Kinderschutz und gleiche Bildungschancen unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Arche mit gutem Draht in den Stadtteil

Der Hindernis-Parcours auf dem Hof der Grundschule ist auf Initiative der Potsdamer Arche entstanden. Arche und Schule sind Nachbarn und haben, so Arche Chef Christoph Olschewski, seit Jahren einen guten Draht zueinander. Diesen guten Draht hat die Einrichtung auch zu anderen Akteuren im Stadtteil. Und so sind am Mittwoch auch Mitstreiter vom Begegnungszentrum „Oskar“ und vom Kinderklub Junior vor Ort. Sie vergeben die Startnummern, geben das Startsignal, achten an der Strecke auf Fairness, spielen zum Beispiel als Kuh verkleidet selbst Hindernis und winken im Ziel ab. Für einen Parcours mit Hindernissen haben sich die Organisatoren ganz bewusst entschieden. „Wir wollen damit auf die Dinge aufmerksam machen, die Millionen Kinder in unserem Land auf dem Weg in ein normales Leben noch immer behindern. Gleichzeitig soll der Lauf Herausforderung und Spaß zugleich sein“, erzählt Olschewski.

Ex-Bundesligaprofi unterstützt die Aktion

Vor Ort ist auch der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Maik Franz (zuletzt Hertha BSC), der sich schon seit langem für die Arche engagiert. „Mich beeindruckt immer wieder auf Neue, was die Verantwortlichen der Arche alles auf die Beine stellen“, begründet er sein Engagement. Gemeinsam mit Sami Allagui hat er zum Beispiel die Initiative „MJ4K – My Jersey 4 Kids“ gegründet. Das Geld aus einem digitalen Fußballcup, dem Verkauf der Jersey-Kollektion und der Auktion der Jerseys berühmter Fußballer spendeten die Beiden der Arche.

Die kleine Retal ist inzwischen im Ziel. Sie liebt es, schnell zu laufen, hat eine Eins im Sport, begeistert sich aber auch für Mathematik und Musik. Armut kennen sie und ihre drei Geschwister zum Glück aus eigenem Erleben nicht. „Aber ich mache mir viele Gedanken darüber, dass es in Deutschland Kinder gibt, die nicht genug zu essen oder zu trinken haben, weil ihre Eltern arm sind. Sie können sich im Sommer nicht einfach mal ein Eis kaufen. Darüber spreche ich auch mit meinen Freunden und Klassenkameraden“, erzählt sie. Das müsse sich ändern und darum laufe sie gemeinsam mit den anderen Grundschülern hier mit.

Von Elvira Minack