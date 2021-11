Potsdam

Wer am 17. November durch Potsdam ging, hat es vielleicht lila leuchten sehen: das Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus. Die Fassaden von zwei Bettenhäusern wurden seit Anbruch der Dunkelheit angestrahlt. Dahinter steckt eine besondere Aktion, die mit der Farbe zu tun hat.

Lilafarbenes Zeichen in der Dunkelheit in Potsdam

Das Potsdamer Klinikum wollte ein lilafarbenes Zeichen setzen und ließ die Bettenhäuser C und E anstrahlen. Denn dies ist die Aktionsfarbe für Frühchen – und der 17. November ist der Welt-Frühgeborenen-Tag.

Im Perinatalzentrum in Potsdam kommen jährlich zirka 2000 Kinder zur Welt, darunter etwa 50 Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm, von diesen haben 30 ein Geburtsgewicht unter 1250 Gramm. Sie werden intensivmedizinisch auf der neonatologischen Station des Klinikums Westbrandenburg betreut.

Aktion „Purple for Preemies“

Mit der Lila-Licht-Aktion von 16 bis 21 Uhr am Aktionstag sollte auf die besonderen Herausforderungen von Frühgeburten aufmerksam gemacht werden. Es geht um Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden.

Die Aktion „Purple for Preemies“ (deutsch: „Lila für Frühchen“) wurde von der amerikanischen Organisation March of Dimes ins Leben gerufen. Weltweit werden an diesem Tag Gebäude angestrahlt. Beschlossen wurde das Datum nach Angaben des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ beim ersten Europäischen Elterngruppentreffen am 18. November 2008 in Rom. Initiiert wurde es vom EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants).

Datum mit persönlichem Hintergrund

Und für einen Gründer dieser Stiftung, so der Bundesverband, habe der 17. November eine ganz besondere Bedeutung: „Nach dem Verlust von Drillingsfrühchen im Dezember 2006 wurde er am 17. November 2008 Vater einer gesund geborenen Tochter. Auf der Suche nach einem geeigneten Termin für den Preemie Day einigten sich die Elterngruppenvertreter daher schnell auf diesen bedeutsamen Tag, der nach all dem erfahrenen Leid sicher ein hoffnungsvoller und glücklicher Tag für die frischgebackenen Eltern gewesen sein dürfte.“ Weitere Informationen bietet der Verband auf seiner Internetseite zum Aktionstag.

Von MAZonline/axe