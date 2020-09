Potsdam

Der große Gewinn lockt. Mit kleinen Beträgen fängt das Glücksspiel an, doch wenn es süchtig gemacht hat, stürzt es Betroffene in die Existenznot. In Deutschland haben 430 000 Menschen Probleme mit übermäßigem Glücksspielen, so die Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mehrere Hundert sind es in Potsdam. Zum heutigen Aktionstag gegen die Glücksspielsucht warnen die Suchtberater vor den Risiken und werben für ihre Hilfsangebote, um aus der Spielsucht herauszukommen, erklärt Daniel Zeis, Leiter der Suchtberatung der Potsdamer Awo.

Daniel Zeis, Leiter der Suchtberatungsstelle der Awo, und seine Kollegin Susanne Lüthke. Quelle: Werbeagentur Frenkelson

Herr Zeis, was sind Glücksspiele?

Daniel Zeis: Alle mehr oder weniger zufallsbasierten Spiele, die mit einem Geldeinsatz und einer Gewinnerwartung verbunden sind. Die klassischen Glücksspiele, die man vor Augen hat, bereiten die meisten Probleme, etwa Automatenspiele, Sportwetten, Roulette, Lotto.

Wie ist es mit Handyspielen, die auch Kinder spielen, zum Beispiel „ Coin Master“?

Das Spiel war sehr in der Kritik, auch von den Verbänden, da es Kinder anlockt. Es ist eine Art von Glücksspiel, man kann es auch kostenlos spielen. Die Grenzen sind fließend. Der Zugang über Apps und Internetseiten ist heutzutage einfach.

Gibt es denn Abhängige im Kindes- und Jugendalter, da Spiele im Internet zugänglicher sind?

Es gibt Befragungen des Ministeriums in den 10. Klassen. Im Kern sieht man darin, dass es in dem Alter schon Erfahrungen gibt. Obwohl Glücksspiel erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Diejenigen, die zu uns kommen, sind im Durchschnitt 30 bis 40 Jahre alt. Neun von zehn Personen sind Männer. Daran änderte sich bisher nichts.

Welche Art von Glücksspielen spielen die Ratsuchenden, die zu Ihnen kommen, hauptsächlich?

Spielautomaten haben den höchsten Suchtfaktor, ob in Spielhallen oder online. Was in der Vergangenheit noch dazu kam, sind Sportwetten, weil das Angebot massiv erweitert worden ist. Wir haben in Potsdam von allem etwas. Da probiert man sich aus und macht vielleicht den ersten großen Gewinn. Betroffene berichten oft, dass sie sich an diesen gut erinnern können.

Wie entwickelt sich das weiter?

Es wirkt nachhaltig im negativsten Sinn. Wenn Betroffene dann Verluste einfahren, aber Gewinne haben sie immer noch, das macht sie abhängig. Deswegen spielen sie weiter: „Ich kann ja noch den großen Gewinn landen.“ Verluste nehmen dann zu, weil sie unkontrollierter spielen, Einsätze steigern. Dann kommt die Verzweiflung, weil man versucht an Geld zu kommen. Der Betroffene nimmt Kredite auf und begeht vielleicht auch kriminelle Handlungen. Der Kontrollverlust nimmt also zu. Am Ende stehen die Leute mit dem Rücken an der Wand. Dann kommen sie zu uns.

Ansprechpartner bei Suchtproblemen Daniel Zeis ist der Leiter der Suchtberatung des Awo-Bezirksverbands Potsdam. Er ist ausgebildeter Suchttherapeut und Sozialarbeiter. Zeis berät in seiner Einrichtung Betroffene und ihre Angehörigen, unter anderem zum Thema Glücksspielsucht. Für die Ratsuchenden gibt es verschiedene Hilfsangebote, wie Therapien oder die Selbsthilfegruppe.

Wie erkenne ich eine Glücksspielsucht als Betroffener?

Die Spiele werden mehr als geplant. Der Klassiker ist: Ich geh ab und zu in die Spielhalle und habe vor, 20 Euro zu verspielen, doch am Ende ist auch mal der ganze Monatslohn weg. Das wäre der klassische Kontrollverlust. Ich merke, da haut etwas nicht hin. Ich brauche Hilfe. Ein anderes Kriterium wäre, wenn ich Dinge vernachlässige. Wenn ich aufgrund meines Spielens zu spät zur Arbeit komme, meine Beziehung vernachlässige oder sonstiges.

Stimmt das Klischeebild einer Person, die regelmäßig ins Casino geht und sich ständig verzockt?

Ja, das stimmt. Zwar ist nicht jeder im Casino süchtig, aber Glücksspiele haben ein sehr hohes Suchtpotenzial. Das liegt an der Machart der Spiele. Sie sind sehr schnell. Alle zwei Sekunden entscheidet sich, ob die Spieler gewonnen haben. Es kommt keine Langeweile auf. Bei Sportwetten kann ich auf jede Minute des Spiels Dinge setzen. Je hochfrequenter und höher die Einsätze werden, umso gefährlicher wird es. Die Einsätze sind nicht begrenzt. Man kann ohne weiteres hundert oder tausend Euro einsetzen. Den Gewinn bekommt man nicht direkt ausgezahlt. Das ist auch so ein Trick. Das dauert ein paar Tage und in der Zeit spielen sie wieder erneut.

Was muss man für ein sicheres Glücksspiel beachten?

Sie müssen ganz stark aufpassen und brauchen gute Regeln. Etwa: Verspiel nur das, was dir zur Verfügung steht. Setz dir ein Zeitlimit und mach Pausen. Das gelingt wenigen, würde ich vermuten.

Wie viele Personen sind ungefähr von Glücksspielen in Potsdam abhängig?

Zu uns kommen im Jahr ungefähr 60 bis 80 Personen, inklusive Angehörige, zum Thema Glücksspielsucht. Ansonsten ist es schwierig zu sagen. Man kann es von bundesweiten Erhebungen runterrechnen. Mehrere hundert Personen, würde ich schätzen.

Was wünschen sich die Betroffenen?

Viele wollen davon weg. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo viele ihren Konsum nur reduzieren wollen, etwa im Alkoholbereich. Da haben wir eine große Gruppe, die sagt: Wir wollen weniger trinken. Im Glücksspielbereich wollen fast alle ganz weg von den Spielen. Sie sagen: Um Gotteswillen, ich verspiele hier so viel Geld. Ich habe so viel Negatives erlebt. Helfen Sie mir hier raus! Dann schauen wir: Wie war der Weg rein und wie lang geht das schon so?

Wie geht es dann weiter?

Nach der Beratung empfehlen wir meist eine Therapie. Das kann stationär oder ambulant sein. Wir haben hier das Angebot der berufsbegleitenden, ambulanten Reha. Die Betroffenen arbeiten dann ein halbes Jahr intensiv an ihren persönlichen Themen. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gebe ich auf mein Geld acht?

Welche Faktoren spielen außerdem eine Rolle?

Alkohol ist manchmal ein Thema, das ist bei jedem vierten Betroffenen so. Es wird Alkohol getrunken und der enthemmt so ein bisschen, dann wird es unkontrolliert. Wir haben ganz häufig das Thema Stress – ganz viel Stress bei der Arbeit oder in der Familie. Das Geld ist knapp, man will sich ein bisschen mehr leisten. Weitere psychische Probleme wie Depression oder Angsterkrankungen haben wir auch. Einige berichten über Suizidgedanken.

Was sagen Sie zu den Spielhallen in Potsdam, sind es zu viele?

Es gibt auch ähnlich große Kommunen, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, mit deutlich mehr Spielhallen. Man darf aber auch die Dönerbuden und Cafés nicht vergessen. Aber eine Kommune kann das lenken. Sie kann fragen: Wollen wir noch eine Spielhalle? Ich finde, es könnte weniger sein, weil Glücksspiel einfach sehr süchtig macht.

Was ist das Ziel des Aktionstages gegen Glücksspielsucht?

Wir möchten den Tag nutzen, um über das Thema aufzuklären und zu sagen: Es gibt Hilfe. Scheuen Sie sich nicht, sie in Anspruch zu nehmen. Das können wir, ein Hausarzt, eine Website oder eine Hotline sein. Sucht ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist eine Erkrankung. Jeder kann da rein geraten und es gibt immer einen Ausweg.

Informationen zu den Angeboten der Suchtberatungsstelle des Awo-Bezirksverbandes Potsdam gibt es auf der Internetseite des Verbandes.

Von Jennifer Bongards