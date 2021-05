Potsdam

Es ist verfügbar, kostet fast nichts und ist dazu noch gesund und bestens kontrolliert: Leitungswasser ist als Getränk eigentlich kaum zu schlagen. Doch, Hand aufs Herz, wie oft hat man wirklich eine frisch aufgefüllte Flasche dabei – und was passiert, wenn das Getränk unterwegs leer, der Durst aber groß ist? Noch bis zum Ende der Woche läuft die bundesweite Aktionswoche „Refill“ (deutsch: nachfüllen), die Werbung für das Trinken von Leitungswasser und Gratis-Nachfüllstationen macht.

Geld sparen, Müll vermeiden

Mitinitiator ist der Berliner Verein „A Tip:Tap“. Das Wortspiel im Vereinsnamen funktioniert nur im Englischen, das deutsche „ein Tipp: Leitungswasser“ klingt sperrig. Doch das Ansinnen des Vereins ist eingängig. „Wir brauchen mehr öffentliche Trinkorte“, sagt Samuel Höller von „A Tip:Tap“. Wasser aus der Leitung zu trinken spare Geld, Müll und sei gesund, argumentiert er. „Und nicht zuletzt ist es viel bequemer, eine Flasche zum Nachfüllen dabeizuhaben, als ständig Kisten nach Hause zu schleppen.“

Doch vielerorts ist es gar nicht so einfach, Trinkwasser abzuzapfen. „Die Energie und Wasser Potsdam betreibt zwei öffentliche Trinkbrunnen – in der Karl-Liebknecht-Straße seit 2013 und am Hauptbahnhof seit 2014“, teilt EWP-Sprecher Stefan Klotz mit. Zwei Brunnen für mehr als 180.000 Potsdamer, das ist zu wenig – zumal sie nach MAZ-Informationen in der Pandemie auch nicht genutzt werden können. Doch: „Weitere Trinkbrunnen sind momentan nicht geplant.“

Es muss kein teurer Brunnen sein

Tatsächlich gibt es neben den Brunnen aber eine Reihe anderer Orte, die das Auffüllen möglich machen. Eine interaktive Karte der Refill-Aktion zeigt für Potsdam beispielsweise die Filialen der Supermarktkette Bio Company an, verschiedene Cafés und Restaurants, Einzelhändler, Reisebüros. Zu erkennen sind die Auffüll-Stationen an einem blau-weißen Aufkleber, wie er auch im Modegeschäft Von Kittel in der Gutenbergstraße an der Tür hängt.

Mit-Inhaberin Sybille Bendorf kennt das Problem der leeren Wasserflasche. „Ich selbst bin oft in der Situation, unterwegs nicht genug zu trinken dabei zu haben, aber mir auch nichts kaufen zu wollen“, sagt sie. „Schließlich will ich ja den Einwegmüll vermeiden. Wir fanden die Refill-Aktion einfach sinnvoll, das ist doch eine tolle Idee.“

180 Trinkorte wären gut

Samuel Höller vom Verein „A Tip:Tap“ sagt, das Ziel einer Stadt sollte ein Ort zum Auffüllen pro tausend Einwohner sein. „Für Potsdam bedeutet das also 180 Trinkorte“, so Höller, Das müssten, betont er, keine teuren Brunnen sein. „Es reicht doch ein zugänglicher Wasserhahn an einem belebten Ort.“

Samuel Höller vom Berliner Verein a tip:tap vor einem Trinkbrunnen. Die bundesweite Refill-Aktionswoche wirbt für das Trinken von Leitungswasser und für öffentliche Auffüll-Orte. Quelle: Lena Ganssmann

In Berlin gebe es längst Kirchen und viele Einrichtungen des öffentlichen Lebens, die das Wasserholen ausdrücklich erlaubten, teils einfach über von außen erreichbare Hähne. „Da kann auch eine Kommune viel tun, indem sie ihre Bürger unterstützt“, sagt Höller. Eine Idee: schicke wiederverwendbare Trinkflaschen in die Begrüßungspäckchen legen, die jeder Neu-Potsdamer im Bürgerservice erhält.

Schicke Flaschen in Babelsberg

Denn wenn das Wasser einmal verfügbar ist, muss es schließlich auch transportiert werden können. Im Babelsberger Unverpacktladen „Kathi und Käthe“ kann Co-Chefin Kathi Kaiser eine große Kollektion von geeigneten Flaschen präsentieren. „Wir haben Produkte wie die Soul Bottles aus Glas, die wirklich sehr schön aussehen und auch Wasserprojekte finanziell unterstützen, aber auch sehr leichte Edelstahlfalschen mit und ohne Thermofunktion im Angebot“, sagt sie.

Abgefülltes Wasser hingegen verkaufen die Babelsbergerinnen nicht – aus Überzeugung. „Das wäre doch einfach widersinnig“, sagt Kathi Kaiser. „Man kann natürlich bei uns seine Flasche auffüllen, Leitungswasser ist perfekt kontrolliert, da muss man nichts kaufen.“

Strengstens kontrolliertes Lebensmittel

Die Kontrolle des Trinkwassers führt das Gesundheitsamt in regelmäßigen Abständen durch, wie Stadtwerkesprecher Stefan Klotz erklärt. „Wichtig sind in erster Linie die mikrobiologischen Parameter – das Trinkwasser muss immer hygienisch einwandfrei sein.“

Das Ergebnis: „Allen strengen Anforderungen wird das Trinkwasser in Potsdam gerecht. Besonders erwähnenswert ist der niedrige Nitratgehalt, außerdem ist es frei von Krankheitserregern und mikrobiologischen Belastungen.“ Also: Flasche raus und – zisch, glugg, aah!

Von Saskia Kirf