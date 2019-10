Potsdam

Das Haus Nr. 36 in der Feuerbachstraße steht seit Jahren leer. Es ist das letzte noch unsanierte und mehr und mehr zerfallende Haus in der beliebtesten Wohngegend der Stadt.

Auf Transparenten, die die Besetzer von der Fassade herabgelassen haben, fordern sie "Fürstliche Räume für alle" und "Lebensräume statt Preußenträume" und erinnern an die inzwischen abgerissene alte Fachhochschule - das Gebäude in der Potsdamer Mitte war lange Zeit hart umkämpft.

„Fürstliche Räume für alle“ und „Lebensräume statt Preußenträume“ Quelle: Nadine Fabian

Die Besetzer reden davon, „ein Haus zu öffnen“. Per Megafon haben sie sich an die Öffentlichkeit gewendet und ihre Forderungen verlesen. Sie fragen: "Wie kann es angehen, dass Häuser spekulativ leer gehalten werden und ihr Verfall in Kauf genommen wird, während fehlender bezahlbarer Wohnraum mittlerweile zum Aushängeschild Potsdams geworden ist.

Vor einigen Tagen schon Plakate in der Innenstadt

In den Tagen vor der Besetzung waren in Potsdam bereits Plakate aufgefallen, die die Aktion angekündigt hatten. Darauf sind Investoren wie Günther Jauch, Hasso Plattner und Wolfhard Kirsch als „Fürsten von heute“ in gold verbrämten Rahmen abgebildet und die Parole „Zeit für Wiederaneignung“ zu lesen.

Polizei hält sich erst einmal zurück

Während immer mehr Sympathisanten in die Feuerbachstraße strömen, halten sich Polizei und Ordnungsamt zurück. Man versuche derzeit, Kontakt zu den Eigentümern des Hauses - dem Vernehmen nach eine Erbengemeinschaft in den alten Bundesländern - aufzunehmen.

"Stellen die Eigentümer Strafanzeige gegen die Personen, die sich in dem Haus aufhalten, weil sie sie damit nicht einverstanden sind, müssen wir räumen", sagte der Einsatzleiter der Maz. Ist es den Eigentümern egal oder für sie gar in Ordnung, dass sich unverhofft Besucher in der Immobilie aufhalten, passiere nichts - und die Besetzer könnten bleiben.

Maskierte wenden sich an die Öffentlichkeit

Wenigstens zehn Personen halten sich in dem Gebäude auf. Sie sind maskiert und wenden sich in unregelmäßigen Abständen an die Öffentlichkeit. Vor dem Haus haben sich etwa 80 Sympathisanten versammelt - darunter der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller und die Landtagsabgeordnete Isabell Vandré (Linke), die Stadtverordneten Lutz Boede, André Tomczak und Simon Wohlfahrt (Die Andere).

Von Nadine Fabian