Potsdam

​Auch in der kommenden Woche gibt es in Potsdam wegen Baustellen an zahlreichen Stellen Behinderungen im Straßenverkehr. Hier ein Überblick:

Leipziger Dreieck​: Am Montag erfolgt die Einrichtung einer neuen Bauphase am Leipziger Dreieck. Dazu müssen die Ampeln am Leipziger Dreieck und an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Gleisquerung zeitweise abgeschaltet werden. Wegen Gleisbauarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg am Hauptbahnhof weiterhin gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert.

In der Heinrich-Mann-Allee stehen weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Der Fahrradweg stadteinwärts an der Heinrich-Mann-Allee muss aufgrund der Gleisbauarbeiten angepasst werden. Radfahrende werden auf der rechten Fahrspur bis zur Babelsberger Straße und dann zum Radweg weitergeführt.

Die Fußgängerführung im Bereich der Baustelle muss angepasst werden. Der Fußgängerweg von der Tramhaltestelle Hauptbahnhof zur Langen Brücke muss für Arbeiten gesperrt werden und wird entlang der Heinrich-Mann-Allee umgeleitet.

Im unmittelbaren Bereich des südlichen Einganges des Hauptbahnhofs zu den Bus- und Straßenbahnhaltestellen finden Arbeiten am Gleis statt. Hier ist die Fußgängerampel versetzt worden.

Der Verbindungsweg zwischen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Friedrich-Engels-Straße parallel zum Straßenbahngleis muss wegen Arbeiten an einer Fernwärmeleitung gesperrt werden. Umleitung über das Leipziger Dreieck.

L40

Die Verkehrsführung im Bereich der Brückenbaustelle ist angepasst worden. Stadteinwärts stehen auf der Schnellstraße nunmehr zwei Fahrspuren zur Verfügung, die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert.

Die Abfahrt stadtauswärts zur Friedrich-List-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Friedrich-Engels-Straße

Im Zusammenhang mit der Brückenbaustelle muss die Friedrich-Engels-Straße unter der L40 auf eine Fahrspur eingeengt werden. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Leipziger Straße

Wegen Straßen- und Leitungsbaus ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Die Verkehrsführung für Radfahrer in der Leipziger Straße wird dem Baufortschritt angepasst. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt wird verkürzt. Die Umleitung für Radfahrende über die südliche Speicherstadt (Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) wird ausgeschildert.

Brauhausberg

Wegen einer Havarie an mehreren Schächten muss die Rechtsabbiegespur der Straße Brauhausberg in die Michendorfer Chaussee Richtung Hermannswerder/Caputh gesperrt werden. Umleitung über die obere Templiner Straße.

Großbeerenstraße

Für Reparaturen an einer Schmutzwasserleitung muss die Großbeerenstraße an mehreren Stellen halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig an den Baustellen vorbeigeführt.

Reiherbergstraße

Für einen Schmutzwasseranschlusses muss die Reiherbergstraße zwischen Kuhfortdamm und Straße Am Urnenfeld stellenweise halbseitig eingeengt werden. Der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Fritz-Zubeil-Straße

Wegen einer Kabelverlegung wird in der Wetzlarer Straße zwischen Fritz-Zubeil-Straße und Auffahrt Nuthestraße eine Fahrspur gesperrt, zusätzlich wird die Zufahrt in die Fritz-Zubeil-Straße gesperrt und der Verkehr über die Orenstein & Koppel-Straße umgeleitet.

Gutenbergstraße/Am Bassin

Für die Sanierung der Trink- und Schmutzwasserleitung muss die Gutenbergstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Am Bassin voll gesperrt werden. Zwischen Gutenbergstraße und Am Bassin Nr. 9 wird die Straße Am Bassin Richting Charlottenstraße zur Einbahnstraße. Zufahrt zur Friedrich-Ebert-Straße über die Straße Am Bassin/Brandenburger Straße.

Die Einbahnstraßenregelung in der Brandenburger Straße wird vorübergehend aufgehoben. Für die weggefallenen Parkplätze in der Brandenburger Straße ist das Anwohnerparken für den Bauzeitraum auf die Bereiche nördlich der Wilhelmgalerie und auf dem Kurzzeitparkplatz gegenüber der Gutenbergstraße 77/78 erweitert worden.

Wublitzstraße in Grube

Wegen Leitungsarbeiten in der Wublitzstraße Ecke Neue Dorfstraße muss die Fahrbahn eingeengt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt.

Am Kanal

Für den Bau einer Trinkwasserleitung wird eine Fahrspur der Straße Am Kanal Richtung Berliner Straße auf Höhe Platz der Einheit gesperrt. Der Straße Platz der Einheit wird ebenfalls halbseitig gesperrt.

Steinstraße

Zur Beseitigung eines Schadens an einer Schmutzwasserleitung muss die Steinstraße auf Höhe der Straße In der Aue voll gesperrt werden. Zur Sicherstellung des Busverkehrs gilt im Hubertusdamm und in der Mendelssohn-Bartholdy-Straße Haltverbot.

Berliner Straße

Für Gleisbauarbeiten muss der Gleisbereich auf Höhe Holzmarktstraße gesperrt werden. Die Ein- und Ausfahrt Holzmarktstraße wird eingeschränkt.

Heinrich-Mann-Allee

Für die Sanierung der Fahrbahndecke wird die Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee zwischen Kunersdorfer Straße und Waldstraße gesperrt.

Radfahrende nutzen stadtauswärts auf Höhe Haltestelle Kunersdorfer Straße/Waldstraße die rechte Fahrspur, die für den Kfz-Verkehr gesperrt wird.

Hügelweg

Für Straßenbauarbeiten wird der Hügelweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird als Einbahnstraße Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Handelshof

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung wird der Handelshof zwischen Verkehrshof und Am Buchhorst voll gesperrt. Der Verkehrshof wird für die Anbindung auf zwei schmale Fahrspuren eingeengt.

Info: ​Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam auf www.mobil-potsdam.de