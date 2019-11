Potsdam

Diese Staufallen gibt es in der Woche vom 4. bis zum 10. November in Potsdam:

Nuthestraße (L40):Die jahrelange Sanierung der Brücken am innerstädtischen Ende der Schnellstraße beginnt am Montag. Für vorbereitende Arbeiten wir auf Höhe der Friedrich-List-Straße bis zum 22. November je eine Fahrspur pro Richtung gesperrt. Hohe Staugefahr!

Leipziger Dreieck:An der nächsten Großbaustelle stehen wegen Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Heinrich-Mann-Allee: Unterhalb des „blu“ wir eine Spur gesperrt. Dort wird der Bord des Bürgersteigs abgesenkt. Im weiteren Verlauf ist eine Spur an der Horstweg-Einmündung gesperrt. Dort wird an den Gleisen gebaut.

Friedrich-Engels-Straße:Die Reparatur der Regenwasserleitung zwischen den Einfahrten zum Freiland und zur MAZ dauern. Die Straße ist halb gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Friedrich-Ebert-Straße: Auch hier ist die Rohrbruch-Reparatur nicht zu Ende. Zwischen Ebräer- und Yorckstraße ist gesperrt. Umleitung: Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.

Französische Straße: Halbseitige Sperrung zwischen Posthofstraße und Am Kanal für einen Hausneubau. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Babelsberger Straße:Wie lange wird an dieser Fernwärmeleitung noch gebaut? Die Verbindung von Friedrich-List-Straße und dem Kreisverkehr mit der Babelsberger Straße bleibt weiter in Richtung Hauptbahnhof gesperrt.

Lesen Sie zum Straßenbau in Potsdam:

Nächste Phase beim Umbau am Leipziger Dreieck

Wie gut funktioniert das Parkleitsystem in Potsdam?

Drei Jahre Brückenbau an der Schnellstraße

Bäume fallen an der Heinrich-Mann-Allee

Großbeerenstraße: Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße zwischen Grünstraße und Filmparkzufahrt halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Staugefahr!

Horstweg:Die stadtauswärtigen Auffahrt zur L40 (Nuthestraße) wird am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt. Dort muss eine Laterne ausgetauscht werden. Außerdem gibt es kleine halbseitige Sperrungen in Höhe Dieselstraße wegen eines Hausbaus.

Drewitzer Straße: Die Straße ist zwischen Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und ist stadteinwärts Einbahnstraße. Stadtauswärts geht es über Handelshof.

Hegelallee: Hier geht es um Schieberkappen. Das sind keine Kopfbedeckungen, sondern die Deckel über Gas- oder Wasserleitungen. Sie werden repariert. Deshalb kann, wer vom Nauener Tor kommt, auch nicht in die Dortustraße abbiegen.

Schlänitzseer Weg: Für Bauarbeiten gibt es eine Vollsperrung zwischen Grube und Schlänitzsee.

Brunnenallee:Zwischen Heinrich-Mann-Allee und Am Bahndamm ist gesperrt wegen Bauarbeiten. Stattdessen kann man provisorisch über die Drewitzer Straße fahren.

Weitere Infos zum Verkehrsgeschehen in Potsdam bietet die Stadt auf der Internetseite „Mobil in Potsdam“ an.

Von Alexander Engels