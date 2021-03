Potsdam

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bis tief in die Dienstagnacht über neuen Anti-Corona-Maßnahmen brüten, die Stadt Potsdam vollmundige Ankündigungen zu einem eigenen Weg der Pandemiebekämpfung macht und das Land Brandenburg erst am Mittwoch über seinen beraten will, herrscht bei den Bürgern Verwirrung.

Am Mittwoch will die Stadt neuesten Ankündigungen zufolge zumindest klären, wie es mit den eigenen ambitionierten Plänen zu Eindämmung auf der einen, aber auch späteren Lockerungen auf der anderen Seite weitergehen soll. Was darf ich jetzt eigentlich genau? Und wann ändert sich das wieder?

Schnelltest vor Shopping und Friseur?

In der vergangenen Woche hatte der Potsdamer Verwaltungsstab sein Konzept „Öffnen, aber sicher“ beschlossen, das genau festlegt, bei welcher Inzidenz sich die Potsdamer wie verhalten sollen. Mit Stand Dienstag liegt der Wert bei 98,2 – also ganz knapp noch im gelben Bereich der Corona-Ampel. „Für alle Öffnungsschritte, die mit Beschluss der MPK für den Bereich des I-Wertes zwischen 50 und 100 vorgesehen sind, ist ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest vorzulegen“, heißt es dazu im Papier der Stadt.

Das heißt: Terminshopping im Einzelhandel, der Besuch von Galerien und Museen, der kontaktfreie Sport in kleinen Gruppen und auch die extra aufgeführten körpernahen Dienstleistungen wie Friseurbesuch und Kosmetik sind nur mit vorherigem Test erlaubt. Schon am Montag zeigte sich der große Andrang auf die Teststellen in Potsdam: Die Bürger nehmen die Regeln ernst.

Allerdings hat die Stadt diese Regelungen nicht in eine Allgemeinverfügung gegossen – sie ist also nicht mehr als eine Absichtserklärung. Alles, was derzeit erlaubt ist, ist also auch ohne negativen Schnelltest gestattet.

Maskenpflicht in Potsdam?

Die einzige Ausnahme bei den neuen Potsdamer Regeln bildet die verschärfte Maskenpflicht. Sie ist am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht worden und damit bindend: Zwischen 9 und 19 Uhr müssen in der Brandenburger Straße, deren Seitenstraßen sowie der Gutenberg- und Friedrich-Ebert-Straße, im Holländischen Viertel und rund um den Luisenplatz, in Teilen der Karl-Liebknecht- und der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg sowie der Geschwister-Scholl- und der Nansenstraße in der Brandenburger Vorstadt Masken getragen werden. Die Regel gilt ebenso für Wochenmärkte und das Umfeld des Hauptbahnhofs. Erlaubt sich ausschließlich medizinische Masken.

Was ist mit den Schulen?

Auch hier gilt zunächst weiterhin die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes und die Maßgabe des Bildungsministeriums. Da der Bereich Bildung in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag kaum besprochen wurde, sind dort auch kaum Änderungen zu erwarten.

Konkret heißt das für Schulen, dass die Präsenzpflicht für alle Schüler – für außer diejenigen in Abschlussklassen – aufgehoben ist. Das gilt zunächst bis zu den Osterferien, also für diese Woche. Laut Aussage des Brandenburger Bildungsministeriums werden zur Absicherung bereits seit vergangener Woche geeignete Selbsttests für die Schüler verteilt, nachdem sich eine erste Lieferung als für Kinder nicht anwendbar entpuppt hatte. Auch die Landeshauptstadt will hier Hilfe schicken. Am Dienstag kündigte die Verwaltung an, kurzfristig 6000 Schnelltests an die weiterführenden Schulen zu senden und die eigenen Bestände später wieder aufzufüllen.

Zuletzt hatte es zahlreiche Corona-Meldungen an Potsdamer Schulen gegeben. Sollten sich die Fälle als durch eine Mutation ausgelöst herausstellen, hat das Gesundheitsamt auch jetzt die Möglichkeit, größere Gruppen oder ganze Klassenstufen vorsorglich in Quarantäne zu schicken – so wie insgesamt 179 Potsdamer Schüler und 21 Lehrer derzeit.

Und wie sieht es in den Kitas aus?

Im Verwaltungs-Konzept war vorgesehen, auch bei einer Inzidenz von 100 schon die Option auf die Rückkehr zum Notbetrieb zu haben, wenn ein weiteres Ampellicht, also etwa die Belegung der Krankenhausbetten oder die Inzidenz in der gesamten Region, ebenfalls Rot zeigt. Dies wird noch in dieser Woche passieren. Allerdings gilt auch hier: Ohne konkrete, offizielle Kommunikation der Verwaltung zu den neuen Regeln gelten diese nicht einfach so.

Deshalb gilt bis auf Weiteres, dass Kitas bis zu einer Inzidenz von 200 geöffnet bleiben. Die Eltern sind jedoch weiter angehalten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Analog zu den Schulen hatte das Potsdamer Gesundheitsamt auch aus den Kindertagesstätten in den vergangenen Tagen von weiteren Infektionen berichtet.

Was ist mit der Gastronomie?

Für die Betreiber sieht es düster aus. Eigentlich hätte am Montag, wenn die Inzidenzen denn gestimmt hätten, von den Ministerpräsidenten die Öffnung der Außengastronomie beschlossen werden können – aber die Ansteckungszahlen sind nicht gesunken, stattdessen befinden wir uns in der dritten Infektionswelle. Für die Kneipen und Cafés, Bars und Restaurants gibt es derzeit keinerlei Perspektive aufs Öffnen.

Der einzige Lichtblick: Die Ministerpräsidenten haben den Ländern nun die Option gegeben, beim Absinken der Infektionszahlen zeitlich befristete Modellprojekte durchzuführen – mit negativ-Tests und IT-gestützten Prozessen zur Kontaktverfolgung, möglicherweise auch zum Testnachweis. Potsdam hat bereits einen Vertrag mit einem entsprechenden Programm geschlossen und sich an die App Luca gebunden, zugleich aber auch offen gehalten, weitere vergleichbare Produkte zu nutzen. Auch das Interesse, an einem Modellprojekt teilzunehmen, hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mehrfach bekundet, hatte aber zunächst eine Abfuhr aus dem land hinnehmen müssen: Die Möglichkeiten dafür waren noch nicht gegeben.

Von Saskia Kirf