Potsdam

In Potsdam sind in den vergangenen 24 Stunden drei weitere Menschen verstorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Stadtgebiet auf 30. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer um 73 Fälle auf 362 gestiegen. Rund 700 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne. 52 Menschen gelten als genesen.

Unter den Neuinfektionen sind auch 38 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims in Hermannswerder sowie fünf Mitarbeiter.

Anzeige

Bei den an Corona verstorbenen handelt es sich um eine 92-jährige Frau, einen 80-jährigen Mann und eine 57-jährige Frau. Alle kamen aus Potsdam und hatten unter Vorerkrankungen gelitten.

Im Klinikum Ernst von Bergmann sind aktuell 84 Menschen mit Coronavirus-Infektionen in stationärer Behandlung. Davon befinden sich 13 Patienten auf der Covid-Intensivstation, von denen elf beatmet werden. Im Alexianer St. Josefs Krankenhaus Potsdam werden aktuell 34 Menschen mit einer Infektion stationär behandelt, davon zwei Patienten auf der Intensivstation, die auch beatmet werden

Aktuell werden auch die Bewohner einer unter Quarantäne gesetzte Asyl-Unterkunft auf Corona getestet. Dort leben 116 Menschen. Sieben sind nachweislich erkrankt.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki