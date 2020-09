Potadam

„Gefühlt sitzen vor mir 5000 Menschen, ich kann es nicht erwarten, bis es wieder so viele sind“, begrüßte Albrecht Mayer das vorschriftsmäßig ausgedünnte Publikum im Potsdamer Nikolaisaal. Die Kammerakademie Potsdam (KAP) hatte am Dienstag gleich zwei Konzerte hintereinander anbesetzt, nachdem sein Auftritt im April ausfallen musste.

„Damit Sie das Stück verstehen“, verlor der Solist noch ein paar Sätze über das Konzert für Oboe und Orchester von Peteris Vasks, einem 1946 geborenen Letten. Mayer schwärmte von der Schönheit der Stadt Riga und der Natur ringsum („fast so schön wie Potsdam“), Vasks‘ Komposition schildere zwischen einem „zarten Sonnenaufgang mit Vögeln und quakenden Fröschen“ und der abschließenden Abendstimmung auch eine Art Mittelaltermarkt mit Brummbass und Volksliedmotiven. Der zurückhaltende spanische Dirigent Antonio Méndez arbeitete die süßliche Schwere klar und markant heraus.

Derzeit passiert es relativ selten, dass die KAP in ihren Sinfoniekonzerten ein zeitgenössisches Werk einbaut. Verband sich mit der Ausnahme von der Regel also ein Statement? In der Komposition findet sich keinerlei Anspielung auf das 21. oder 20. Jahrhundert. Das Werk versucht noch einmal, in den Klangbildern des 19. Jahrhunderts zu schwelgen, was allerdings nur drittklassig gelingt. Da konnte Mayer noch so souverän mit seinen weichen, gezogenen Tönen den souveränen Magier rauskehren. Er betreibt nur Eskapismus, Kuschelklassik und beschwört eine entlegene Idylle.

Obendrein handelt es sich um ein pathetisches, staatstragendes Werk, das Mayer zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Lettlands uraufführte. Der Komponist verstand es ausdrücklich als reaktionäres, antimodernes Bekenntnis, das den Zwiespalt zwischen Ost und Westeuropa vergegenwärtigt, ein Plädoyer für die Wiederherstellung vormoderner Werte.

Im Anschluss erklang der erst und der vierte Satz aus Gustav Mahlers vierter Sinfonie. Da ließ sich hören, mit wie viel Distanz und Ironie in München schon 1901 Traditionen reflektiert wurden.

