Groß Glienicke

Am Groß Glienicker See steht das Alexander-Haus, ein ehemaliges Sommerhaus. Erbaut wurde es von der jüdischen Berliner Familie Alexander, die von den Nazis vertrieben wurde. Einer ihrer Nachfahren, der britische Autor Thomas Harding, entdeckte das Gebäude wieder – und entschloss sich zu seiner Rettung. 2013 wurde der Verein Alexander-Haus von Groß Glienickern und Mitgliedern der Familie Alexander gegründet. 2019 konnte das Denkmal als Begegnungsstätte eingeweiht werden.

Herr Harding, Ihr Urgroßvater Alfred Alexander war ein sehr bekannter Arzt im Berlin der 1920er Jahre. Albert Einstein und Marlene Dietrich zählten zu seinen Patienten. Wie kam es dazu, dass er Groß Glienicke für sich und seine Familie entdeckte?

Thomas Harding: Mein Urgroßvater Alfred Alexander war der Arzt der Ehefrau von Otto von Wollank, dem Groß Glienicker Rittergutsbesitzer. Durch sie erfuhr er von der Möglichkeit, ein Grundstück mit Blick auf den Groß Glienicker See im alten Weinberg des Gutes zu pachten. Alfred suchte für sich und seine Familie Erholung vom hektischen Leben in der Stadt.

Wie hat man sich das Leben im Sommerhaus vorzustellen?

Zu den Ritualen gehörte das Teetrinken auf der Terrasse mit Blick auf den See. Sie feierten, spielten im Garten und spielten Tennis am Seeufer. Meine Großmutter Elsie schrieb Gedichte über diesen wunderschönen Ort. Sie spielte auch Spiele mit ihrer Schwester und ihren beiden Brüdern, zum Beispiel wer die meisten Kirschkerne auf einmal in den Mund stecken konnte.

Buchautor Thomas Harding im Alexander-Haus vor dessen Sanierung. Quelle: Christian Jungebloth

Trotz der Nazi-Bedrohungen blieb Ihr Urgroßvater lange optimistisch, in Deutschland bleiben zu können. Warum?

Er sah sich als Deutscher wie jeder andere auch. Er erhielt das Eiserne Kreuz I. Klasse für seinen Einsatz als Arzt im Ersten Weltkrieg. Er wuchs in Deutschland auf, ebenso wie seine Eltern und deren Eltern. Er verstand die Probleme mit den Nationalsozialisten hundertprozentig, glaubte aber, dass die guten Menschen in Deutschland die Nazis von der Macht stürzen würden. Erst als er erfuhr, dass die Gestapo ihn verhaften wollte, wurde ihm klar, dass er das Land seiner Geburt für immer verlassen musste.

Der „Seelenort“ der Großmutter

Wie ging Ihre Familie nach der Emigration nach London mit diesen Erinnerungen an das Sommerhaus um?

Meine Familie beschloss, nach vorne in die Zukunft und nicht zurück in die Vergangenheit zu blicken. Sie sprachen nicht über die Familienmitglieder, die ermordet worden waren. Oder über ihr Geschäft und ihr Eigentum, das gestohlen worden war. Oder über das wunderschöne Haus am See in Groß Glienicke. Erst viel später, in den 1990er Jahren, begannen meine Großmutter und ihre Geschwister über ihre Zeit in Deutschland zu sprechen.

Das Sommerhaus der Alexanders war lange Jahre in einem desolaten Zustand. Quelle: Privat

Anfang der 1990er Jahre kamen Sie mit Ihrer Großmutter Elsie nach Groß Glienicke.

Ich war Anfang 20 und verband wenig mit Deutschland außer Angst. Ich hatte Angst davor, in Deutschland zu sein. Jedes Mal, wenn ich jemanden sah, der älter als sechzig war, fragte ich mich, was sie während des Krieges gemacht haben. Ich war nervös und ängstlich. Aber als ich dann mit meiner Großmutter zu dem Sommerhaus reiste, sah ich, welch positive Gefühle sie für das Haus hatte. Das Haus wurde von der Familie Kühne bewohnt, und es war in einem ordentlichen Zustand. Meine Großmutter und Herr Kühne erzählten sich Geschichten über das Haus. Später sagte mir meine Großmutter, es sei ihr „Seelenort“. Es war die letzte physische Spur, die von der Zeit meiner Familie in Deutschland übrig geblieben war. Und es weckte in mir den Wunsch, mehr über diese Geschichte zu erfahren.

Das Haus war Eigentum der Stadt Potsdam

2013 erfuhren Sie, dass das Haus, dessen Grundstück nun im Eigentum der Stadt war, abgerissen werden sollte. Was hat Sie bewogen, die Rettungsaktion zu starten?

Als ich das Haus zum zweiten Mal sah, war ich schockiert. Es war nun in einem schrecklichen Zustand. Zerbrochene Fenster, das Dach war undicht, die Wände waren mit Graffiti beschmiert, die Böden mit zerbrochenen Möbeln übersät. Mir war übel und ich war sehr traurig. Ich war überrascht von der Intensität meiner Gefühle. Als ich hörte, dass das Haus abgerissen werden sollte, habe ich mich entschlossen zu sehen, ob ich es retten könnte.

Das Alexander-Haus in Groß Glienicke – ein Blick ins Innere. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie haben einmal über das Alexander-Haus gesagt: „Es hat meine Sicht auf die Menschen verändert.“ Inwiefern?

Bevor ich an dem Alexander-Haus-Projekt arbeitete, hatte ich große Angst, in Deutschland zu sein. Ich hatte Angst, dass ich angegriffen werden würde. Dass mir jemand etwas antun würde. Diese Angst hatte ich von meiner Großmutter und meinen anderen Verwandten geerbt. Durch die Arbeit mit den Bewohnern und mit meinen Familienangehörigen vor Ort in Groß Glienicke hat sich dieses Gefühl verändert.

Wie ging das vonstatten?

Ich wurde positiver gegenüber Deutschland und dem deutschen Volk. Dies wurde gefestigt, als über eine Million Menschen aus Syrien und anderen Ländern in Deutschland willkommen geheißen wurden, eine wahrhaft noble Aktion. Unter diesen neu angekommenen Flüchtlingen waren auch Mitglieder meiner Familie – der Ehemann meiner Schwester ist syrischer Kurde – und die Geschichte hatte hierin ein Echo. Meine Familie verließ Deutschland als Flüchtlinge und kehrte nun als Flüchtlinge wieder. Und mir wurde klar, dass das Trauma, das in den 1930er und 1940er Jahren in Deutschland stattfand, von den Menschen dieser Zeit verursacht wurde, nicht von einem Land oder einem Staat. Und dass es jetzt sicher war, nach Deutschland zurückzukehren.

Thomas Hardings Buch „Sommerhaus am See: Fünf Familien und 100 Jahre deutsche Geschichte“ wurde ein Bestseller. Quelle: Friedrich Bungert

In Ihrem Bestseller „Sommerhaus am See“ schildern Sie die wechselvolle Geschichte. Nach der Vertreibung Ihrer Vorfahren bewohnte ein Komponist mit NSDAP-Parteibuch das Haus, später ein Stasi-Spitzel. Haben Sie von den Mitgliedern dieser Familien Reaktionen auf Ihr Buch bekommen?

Ja, ich traf Mitglieder der anderen Familien, die das Haus am See bewohnten. Ich war erstaunt, wie sehr sie sich jede in das Haus verliebt hatte und ihnen dann dieser Ort genommen wurde. Die Gespräche, die ich mit ihnen führte, waren sehr intensiv und stark. Eine der Familien, die Meisels, haben zum Beispiel Gegenstände beigesteuert, die jetzt zum Sommerhaus gehören, wie ein Klavier, historische Musikplatten und Musikposter.

Von Ildiko Röd