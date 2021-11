Potsdam

Mit dem Eis kennt er sich aus: Ein gutes Vierteljahrhundert lang hat der Mineraloge Hans-Wolfgang Hubberten in leitenden Positionen das Forschungsgeschehen des Alfred-Wegener-Institutes auf dem Potsdamer Telegrafenberg geprägt. Sein Spezialgebiet: Permafrostböden, also Landschaften, in denen der Boden nie ganz auftaut und die durch den Klimawandel in Gefahr sind.

Hubberten brachte Potsdam mit dieser Forschung international in die erste Liga. Er selbst wurde 2008 als erster Forscher aus einem Land ohne eigene Permafrostböden Präsident der Internationalen Permafrost Assoziation. Und jetzt wurde sein Wirken – obwohl er offiziell im Ruhestand ist – auch in seiner Heimat mit höchsten Würden geehrt: Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) überreichte ihm am Montagnachmittag in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

Kooperation zwischen Potsdam und Jakutsk

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts und des Melnikow-Instituts für Permafrostforschung in Jakutsk an der Erforschung der sibirischen Permafrostlandschaften. Daher erhielt neben Hans-Wolfgang Hubberten auch Mikhail Grigoriew, stellvertretender Direktor des Melnikow-Instituts, das Bundesverdienstkreuz. Dies wurde ihm bereits am 6. Oktober vom deutschen Generalkonsul für Sibirien, Bernd Finke, in Jakutsk überreicht.

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes in Potsdam. Quelle: Julius Frick

„Ich war der Glückliche, der helfen durfte, das AWI-Institut in Potsdam aufzubauen“, sagte Hubberten der MAZ, als er 2018 in den Ruhestand ging. Er forschte in Kanada, Alaska und Russland, fuhr auf Polarschiffen die arktischen Küsten entlang und warnte immer wieder vor dem Tauen der Dauerfrostböden.

Im Fokus der Forschungsstelle Potsdam des AWI stehen unter anderem geowissenschaftliche Studien in den Periglazialgebieten am Rand der Inlandseise sowie in den Permafrostregionen. Die Wissenschaftler führen Expeditionen in die Antarktis und Arktis durch. Sie widmen sich verstärkt widmen der Arktisforschung – insbesondere den Dauerfrostgebieten Sibiriens und der arktischen Inselgruppe Spitzbergen – da hier der Schlüssel zum Verständnis des Klimageschehens in Europa liegt.

Von MAZonline/axe