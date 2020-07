Alkohol ist die tödlichste Droge in Potsdam 

Potsdam

2018 sind in Potsdam acht Menschen an Drogen gestorben. Das zeigt eine Statistik zu Drogentoten, die die Wählergruppe Die Andere von der Stadt Potsdam für die Jahre 2015 bis 2018 angefragt hat. Die Statistik zeichnet ein Bild, wie in der Landeshauptstadt die Opfer des Drogenkonsums werden.

Die Gesamtzahlen für die vier Jahre scheinen erst einmal nicht alarmierend. 2018 starben acht Menschen am Konsum von „psychotropen Substanzen“. Das sind pflanzliche oder synthetische Stoffe, die die menschliche Psyche und damit Denken, Fühlen und Handeln verändern. 2017 gab es zwei Drogentote weniger, während das Jahr 2016 mit neun Drogentoten den Höhepunkt der schwankenden Statistik bildet. Zum Vergleich: Bundesweit gab es 2019 1398 Drogentote.

Legal Droge am tödlichsten

Auffällig ist, dass nicht Drogen wie LSD, Kokain, Heroin oder ähnliches die häufigste Todesursache ist, sondern Alkohol. Nur insgesamt vier Drogentote gab es in Potsdam in den erfassten vier Jahren. Eine Hälfte starb an Mischkonsum und Opioiden, welche oft zur Schmerzlinderung eingenommen werden. Die andere Hälfte starb am nicht näher definierten Vergiftungen.

Klar ist, dass vor allem Männer am Alkoholkonsum sterben. 20 der Drogenopfer starben daran. Die Statistik zeigt deutlich, dass die verstorbenen Männer meist zwischen 50 und 70 Jahre alt waren. Ab 60 Jahren steigen die Totenzahlen etwas. Männer unter 40 Jahren gibt es in der Statistik nur zwei. Zwei andere Männer stechen 2017 heraus. Sie waren über 80 Jahre alt und starben durch eine zufällig auftretende Vergiftung mit nicht näher bestimmten Substanzen. Ob es sich um einen Unfall oder eine beabsichtigte Einnahme handelt, bleibt offen.

Langzeitfolgen tödlich

Rechnet man diese beiden Fälle heraus, sind es nur Frauen in der Statistik, die an Drogen sterben. Eine Frau starb an Opioiden und war zwischen 40 und 50 Jahre alt. Der zweite Fall starb an einem Mischkonsum im Alter von 30 bis 40 Jahren. Insgesamt gibt es die meisten weiblichen Tote im Alter zwischen 40 und 50. Auffällig viele sind es aber nicht. Die Altersspanne ist breit.

Die Potsdamer Statistik, die vor allem Tote mittleren, nicht jungen Alters zeigt, scheint eine Mitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit zu bestätigen. Dort heißt es, dass die Zahl der Toten wegen Langzeitschädigungen steigt.

Von Jan Russezki