Potsdam

Auf den ersten Blick ist alles wie immer: Am späten Samstagabend sind Potsdams Straßen kurz vor 23 Uhr leer, erst wenn man der Innenstadt näher kommt, sind mehr Menschen zu sehen. In der Charlottenstraße verteilen sich ein paar junge Leute auf Treppenabsätzen, besonders gegenüber dem 11-Line bildet sich fast immer ein kleines Grüppchen. Vor der Bar Gelb stehen ein paar Raucher, der Hof ist gut gefüllt, auch innen herrscht reges Treiben. Es sei deutlich voller als unter der Woche, sagt Geschäftsführer Alexander Sporys. Nach 23 Uhr ging in den letzten Tage sowieso immer der Aufbruch los.

In Potsdam ist seit Mittwoch der Ausschank alkoholischer Getränke in Gaststätten und Bars ab 23 Uhr wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen verboten. Am Samstag stieg der 7-Tage-Inzidenzwert in Potsdam auf 46, gemeldet wurden 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Menschen aus Potsdam, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, stieg damit auf 926.

Bar-Gelb-Geschäftsführer Alexander Sporys. Quelle: Varvara Smirnova

„Wir achten darauf, dass sich keiner total betrinkt.“

Um die Zahlen nicht noch weiter steigen zu lassen, achtet Alexander Sporys durchaus auf den Alkoholkonsum seiner Gäste, wie er sagt. Vermehrte Bestellungen kurz vor 23 Uhr kommen natürlich vor, aber: „Wir achten darauf, dass sich keiner total betrinkt.“ Ihn freue es, dass ihm und seinen Kollegen das Vertrauen entgegengebracht wird, diese Verantwortung zu übernehmen.

So lange wie vor Corona-Zeiten blieben die Gäste nicht mehr, nicht alkoholische Getränke würden nach 23 Uhr kaum bestellt. Das bestätigen auch Dennis (22) und Viha (19), die oft in der Bar Gelb sind, wie sie erzählen. Jetzt haben sie noch ein letztes Bier bestellt: „Das trinken wir noch gemütlich aus, ewig werden wir aber nicht mehr bleiben“, sagt Viha, die vom Barkeeper scherzhaft das „Carlsen-Mädchen“ genannt wird. „Man kennt mich hier“, sagt sie und lacht.

Stammgäste in der Bar Gelg: Dennis (22 Jahre und Viha 19 Jahre. Quelle: Varvara Smirnova

Lange Schlange kurz vor 23 Uhr im 11-Line

Nur ein paar Schritte die Straße runter ist das 11-Line auch kurz nach 23 Uhr noch voll – zumindest draußen. Wie Kellnerin Nadia Maestro erzählt, war es unter der Woche nach 23 Uhr immer leer, am Freitag und Samstag bildete sich an der Theke kurz vor elf eine lange Schlange. „Wir hatten ganz schön zu tun, jeden Alkoholwunsch rechtzeitig zu erfüllen.“ Theoretisch seien Massenbestellungen erlaubt, wie Chef Giancarlo Arcieri sagt. Er habe deswegen extra bei der Stadt nachgefragt. „Aber das möchten wir natürlich nicht“, sagt Nadia Maestro.

Zumal es sich auch nicht lohne, die Café-Bar für ein paar Einzelne mit fünf Flaschen Bier offen zu halten. Regulär schließt das 11-Line um 1 Uhr, diese Woche konnte sie laut Maestro auch sehr pünktlich zumachen. Der Umsatz von nicht alkoholischen Getränken nach 23 Uhr sei übrigens kaum erwähnenswert: „Das sind vielleicht 20 bis 30 Euro.“

Nadia Maestro arbeitet im 11-Line in der Charlottenstraße. Quelle: Varvara Smirnova

Volle Bars in der Dortustraße

Inzwischen ist es 23.30 Uhr, in der Dortustraße ist es weiterhin lebendig. aus der Shisha-Bar Room 7 dringt nicht nur laute Musik und Rauchnebel, sondern auch Stimmgewirr. Draußen und drinnen sind die Tische voll besetzt. Das sei nur heute so, unter der Woche sei es deutlich leerer gewesen, erzählt ein Mitarbeiter. Mehr möchte er nicht sagen, der Chef sei gerade nicht zu sprechen. Gegenüber in Schech’s Bar ist ebenfalls noch viel los –allerdings nur draußen.

Wie Barchef Ole Joensson sagt, dürfen im Innenbereich wegen der Abstandsregeln derzeit acht Plätze besetzt werden –normalerweise sind es 20. Im Hinblick auf die kommenden kälteren Tage mache ihm das schon Sorgen. Über Wärmequellen im Außenbereich denke er bereits nach – gasbetriebene Varianten lehnen er und sein Team allerdings ab: „Dafür liegt uns die Umwelt zu sehr am Herzen, aber es gibt ja Alternativen, wie beispielsweise Infrarotstrahler.“

Die letzten Tage seien trotz Alkoholverbot „ganz okay“ gewesen, die letzte Runde läute er gegen 22.30 Uhr ein, um 23.30 Uhr würde er die Bar unter den neuen Regelungen langsam dicht machen. Normalerweise hat sie Freitag und Samstag bis 3 Uhr geöffnet. „Wir wollen schon im Sinne des Erfinders handeln“, sagt Joensson. „Wenn jemand Gelage bestellt, sage ich auch ’Nee Leute, so nicht’“. Bei allem Verständnis sei die Regelung trotzdem schade, den Umsatz bringe nun mal der Alkohol.

Ole Joensson ist Barchef in Schech´s Bar. Quelle: Varvara Smirnova

Dass viele Menschen nach 23 Uhr von der Bar in den Späti ausweichen – Spätkauf-Geschäfte und Tankstellen sind von der Verbotsregelung ausgenommen – lässt sich am Samstag nicht beobachten. „Es ist eher weniger los als sonst“, sagt der Verkäufer im Spätkauf in der Friedrich-Ebert-Straße gegenüber vom Alten Markt. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen.

In den „Späti, Obst & Gemüse“ Richtung Platz der Einheit stolpern kurz vor Mitternacht noch zwei junge Männer, die an diesem Abend augenscheinlich schon viel Alkohol konsumiert haben. Sie kaufen mehrere Flaschen Bier und ziehen gut gelaunt weiter. Auf die Frage, ob sich das Kundenverhalten in dieser Woche geändert habe, winkt der Mitarbeiter im Späti freundlich lächelnd ab. Er möchte aber lieber nicht mit der Zeitung sprechen.

Nach Mitternacht wird es Potsdam-üblich ruhiger

Am Platz der Einheit bleibt das Bild belebt: Wie üblich sitzen Jugendliche an den Haltestellen. Auch vor der Bar Gelb steht kurz nach Mitternacht noch eine kleine Menschentraube, der Hof sieht inzwischen etwas leerer aus, genauso wie das 11-Line.

Es ist fast 0.30 Uhr, aus dem Späti Ecke Zeppelin-/ Geschwister-Scholl-Straße kommt ein Kunde mit einer Flasche Bier, er und ein Kumpel setzen sich auf einen Treppenabsatz schräg gegenüber. Das machen sie häufiger, sagen sie. Ansonsten ist eher ruhig, der Dönerladen gegenüber räumt bereits auf – das Bild unterscheidet sich auch jetzt nicht groß von anderen Herbstsamstagen in Potsdam.

Von Sarah Kugler