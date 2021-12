Potsdam

Innerhalb von wenigen Stunden sind die heute angebotenen 1200 Termine für das Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg vergeben worden, teilte die Stadtverwaltung Potsdam mit.

Erst am frühen Mittag hatte die Potsdamer Stadtverwaltung die Internetseite mit den verfügbaren Terminen für den kommenden Freitag und Samstag freigeschaltet, am Nachmittag war das Impfangebot bereits erschöpft. In den kommenden Tagen werden jedoch neue Termine veröffentlicht. Die eigentliche Eröffnung des Impfzentrums ist am Freitag, 10. Dezember 2021.

Einen ähnlichen großen Ansturm hatte es bereits am Montag auf die Impftermine im zweiten Potsdamer Impfzentrum gegeben. Innerhalb von dreieinhalb Stunden waren die zur Verfügung gestellten 2000 Termine für die Schinkelhalle vergriffen – das Impfzentrum in der Schiffbauergasse öffnet am Mittwoch.

6600 Impfungen pro Woche möglich

Ab nächster Woche sollen in beiden Impfzentren zusammen elf Impfstraßen betrieben werden, in denen insgesamt 6600 Impfungen pro Woche durchgeführt werden können. Dies sei „ein gutes Angebot für die Landeshauptstadt Potsdam“, hatte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Vorfeld erklärt.

In beiden Impfzentren werden Erst-, Zweit- und so genannte Booster-Impfungen angeboten Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Moderna, Biontech und Johnson & Johnson.

Von MAZonline