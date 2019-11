Hier können Sie die Vorfreude auf Weihnachten genießen

Potsdam

Mit dem Aufstellen des riesigen Weihnachtsbaums für Potsdams größten Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ ist es offiziell: Weihnachten kommt, und zwar mit großen Schritten. Bevor es aber mit den Liebsten und hoffentlich passenden Geschenken unterm Weihnachtsbaum soweit ist, ist die Zeit der Weihnachtsmärkte.

Der Größte

Den Anfang macht der Blaue Lichterglanz, der größte Weihnachtsmarkt Brandenburgs. Am 25. November geht es los, dann begrüßt der Markt bis zum 29. Dezember 2019 auf dem Luisenplatz und in der Brandenburger Straße Besucher von nah und fern.

Der Weihnachtsmarkt Blauer Lichterglanz in Potsdam ist der größte in Brandenburg. Quelle: Friedrich Bungert

Geschäftsinhaber und Händler des Weihnachtsmarktes verführen mit schön dekorierten Schaufenstern und Hütten sowie dem Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein zum Bummeln durch die historische Innenstadt.

Öffnungszeiten: Außer am 24. Dezember ist täglich geöffnet, der Eintritt ist frei.

Anfahrt: Zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel fahren zur Brandenburger Straße ( Tram 922, 96) und zum Luisenplatz ( Tram 91, 94, Bus 605, 606, X5, 614, 631, 692, 694). Parkplätze in der Innenstadt sind rar, Parkhäuser stehen am Luisenplatz, am Bassinplatz und in der Hegelallee zur Verfügung.

Der Romantische

Beschaulicher geht es im Welterbe-Ensemble des Kronguts Bornstedt zu. An allen Adventswochenenden öffnet von Donnerstag bis Sonntag das Romantische Weihnachtsdorf.

Das Weihnachtsdorf auf dem Krongut Bornstedt liegt unweit von Schloss Sanssouci und lockt Besucher mit Leckereien und Unterhaltungsprogramm. Quelle: Laggner Gruppe

In festlich beleuchteten Weihnachtshütten offerieren dort Händler aus der Region ihre liebevoll handgefertigten Produkte, die Gutsläden präsentieren hübsche weihnachtliche Accessoires und Leckereien, es gibt ein weihnachtliches Kulturprogramm für Groß und Klein.

Öffnungszeiten:An allen Adventswochenenden, also am 30. November und 01. Dezember, vom 5. bis 8. Dezember, 12. bis 15. Dezember sowie 19. bis 22. Dezember. Jeweils Donnerstag und Freitag 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro für Erwachsene, für Kinder die Hälfte.

Anfahrt: Der Bus 604 hält an der Ribbeckstraße.

Der Traditionelle

Die Besinnung auf die kulturellen Wurzeln Potsdams, die geprägt sind durch eingewanderte Handwerker aus unseren Nachbarländern, spielt in der Weihnachtszeit in Potsdam eine besondere Rolle.

Der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz in Babelsberg. Quelle: Friedrich Bungert

So stellen Künstler und Händler aus Böhmen ihre Traditionen und weihnachtlichen Bräuche auf dem Böhmischen Weihnachtsmarkt im historischen Babelsberger Weberviertel vor. Am 30. November 2019 wird die traditionelle Aufführung der Böhmischen Hirtenmesse in der Friedrichskirche auf dem Weberplatz stattfinden und so auch kulturell an das böhmische Erbe erinnern. Die Kristallfee eröffnet den Markt am Freitag, 29. November, um 18 Uhr – es folgt die lange Glühweinnacht.

Öffnungszeiten: freitags 17 bis 22 Uhr, samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 11 bis 19 Uhr. Die traditionelle Böhmische Hirtenmesse wird am 30. November um 16 Uhr in der Friedrichskirche aufgeführt – Tickets kosten zwölf Euro, Kinder bis 8 Jahr zahlen nichts. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Anfahrt: Der S-Bahnhof Babelsberg sowie die Tramstation Rathaus Babelsberg sind in unmittelbarer Nähe zum Weberplatz. Parkplätze sind im Kiez kaum verfügbar.

Russische Gemütlichkeit in der Alexandrowka

Es bleibt international mit demrussischen Adventsmarkt. In der Kolonie Alexandrowka wird es am 1. und 2. Adventswochenende kuschelig. Abseits vom innerstädtischen Weihnachtstrubel warten im Adventsgarten hinter dem Museum köstlicher Apfelglühwein am wärmenden Lagerfeuer, russische Produkte und Spezialitäten, Märchen und Musik, regionales Kunsthandwerk, Bratäpfel und Lebkuchen – auch zum Selbstverzieren.

Die russische Kolonie Alexandrowka ist zu jeder Jahreszeit eine bezaubernde Kulisse – klar, dass hier auch ein kleiner Adventsmarkt stattfindet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Öffnungszeiten:samstags 11 bis 20 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt in den Adventsgarten kostet zwei Euro, ermäßigt einen Euro. Kinder bis sechs Jahre können gratis mitfeiern. Das Museum ist an diesen Tagen geöffnet: Kinder bis 14 Jahre frei, Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt drei Euro.

Anfahrt: Mit der Tram bis Puschkinallee/ Alexandrowka.

Der Kiezige

Rund um die Erlöserkirche in der Brandenburger Vorstadt hat das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West mit dem Kieznikolausmarkteine eigene Tradition geschaffen. „Man kann sich den Wanst vollschlagen und sich mit Glühwein aufwärmen“, sagen die Macher und freuen sich auf Gäste aus dem Viertel und dem Rest der Stadt. So wollen auf dem Doktor-Rudolf-Tschäpe-Platz allerlei feine Sachen aus der Nachbarschaft den Weg in die Stiefel und unter die Tannenbäume finden – der urige Markt ist angefüllt mit Kostbarkeiten aus dem Viertel. Stadtteilchor und Stadtteilorchester laden zum Singen und Tanzen ein.

Zu Füßen der Erlöserkirche in der Brandenburger Vorstadt wird bald wieder Kieznikolaus gefeiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Öffnungszeiten: 30. November, 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anfahrt: Mit Tram oder Regionalzug bis zum Bahnhof Charlottenhof, dann etwa sieben Minuten Fußweg.

Leuchtende Sterne

Unsere polnischen Nachbarn bringen ebenfalls am ersten Adventswochenende ihr traditionelles polnisches Sternenfest und den Sternenmarkt in das historische Ensemble des Kutschstallhofs und auf den Neuen Markt. Die Besucher können landestypisches Kunsthandwerk und Spezialitäten entdecken, Kinder bei Musik, Theater und Tanz selbst mitmachen. Sie können sich auch in der Weihnachtsmannwerkstatt verwirklichen und kleine Geschenke basteln. In der historischen Gewölbehalle informieren Gastgeber über die touristischen Regionen Polens.

Der polnische Sternenmarkt am Kutschstall. Quelle: Christel Köster

Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Eintritt drei Euro, Kinder mit einer Körpergröße unter 1,40 Meter frei.

Anfahrt: Die Tram hält am Alten Markt/Landtag. Parkplätze sind nicht verfügbar.

Auf dem Berg

Im Belvedere auf dem Pfingstbergist der Weihnachtsmarkt zauberhaft: Er lädt am ersten Adventswochenende zum Stöbern und Flanieren ein. Im Angebot sind Handgefertigtes, Kreatives und Leckereien. Die Besucher können sich auch auf Musik freuen: Auf der Wasserbühne treten unter anderem ein Chor und die Städtische Musikschule auf. Für Kinder gibt’s Märchen im Maurischen Kabinett, eine Bastelstube und den Besuch vom Weihnachtsmann.

Öffnungszeiten: 29. November 16 bis 21 Uhr, 30. November 12 bis 20 Uhr, 1.Dezember 12 bis 18 Uhr. Schlossbesichtigung, Turmaufstieg und Weihnachtsmarkt kosten 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen zwei Euro, Kinder bis sechs Jahren nichts.

Anfahrt: Die Tram hält direkt unterhalb des Pfingstbergs an der Haltestelle Am Schragen.

Bei Sinterklaas zu Hause

Sinterklaas wird am 7. Dezember zu seinem Fest im Holländischen Viertel reiten. Quelle: Friedrich Bungert

Sinterklaas kommt!Für das zweite Adventswochenende lädt das Holländische Viertel zum beliebten Sinterklaas-Fest mit dem holländischen Nikolaus und mit vielen holländischen Handwerkern, Musikern und Gastronomen ein. Sinterklaas und Gefolge kommen wie gewohnt mit dem Schiff – am 7. Dezember legen sie gegen 13.30 Uhr im Hafen zu Füßen des Mercure-Hotels an und ziehen von dort aus mit viel Tamtam ins Viertel. Sinterklaas nimmt sich viel Zeit, um mit den Kindern zu plaudern – er besucht auch die Kinderstation im Bergmann-Klinikum und überreicht kleine Geschenke.

Öffnungszeiten: Geöffnet hat das Sinterklaasfest am Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anfahrt: Das Holländische Viertel liegt mitten in der Stadt, die Tram hält am Nauener Tor.

Mit allen Sinnen

Das Babelsberger Oberlinhaus lädt am 7. Dezember in der romantischen Kulisse der Oberlinkirche zu „ Weihnachten mit allen Sinnen“ein. An einem bunten Mix an Ständen werden handwerkliche Arbeiten und Selbstgemachtes von Menschen mit und ohne Behinderung angeboten, darunter Kerzen, Keramik, Filzprodukte und Weihnachtsgebäck. Die Kinder können basteln, Eisenbahn fahren und auf Eseln reiten. Und natürlich wird der Nikolaus jedes Kind mit kleinen Überraschungen beschenken. Auf der Bühne im Freien und in der Oberlinkirche gibt es ein buntes musikalisches Programm, unter anderem mit dem Bläserchor Potsdam.

Das Oberlinhaus – hier das Mutterhaus – lädt zum Adventsmarkt „Mit allen Sinnen“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Öffnungszeiten: Der Markt hat am 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Anfahrt:Die Tram hält an der Station Alt Nowawes, auch vom Rathaus Babelsberg oder dem S-Bahnhof ist der Weg nicht weit.

Besuch von Väterchen Frost

Am 15.12. wird es noch einmal russisch beim Jarmarka-Weihnachtsmarktim Treffpunkt Freizeit. Bei Pelmeni, Piroggen und Punsch wird gesungen und getanzt! Väterchen Frost und die Schneeenkelin kommen am Nachmittag ebenfalls vorbeigeschneit und verteilen kleine Weihnachtspäckchen an die Kinder, und das Licht der Feuerkörbe flackert an Marktständen mit kunstgewerblichen Produkten.

Treffpunkt Freizeit: Väterchen Frost mit Gefolge machen den Weihnachtsmarktbesuch zu etwas Besonderem. Quelle: Christel Köster

Öffnungszeiten:15. Dezember, 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt zum Jarmarka ist frei.

Anfahrt:Vom Nauener Tor oder vom Rathaus sind es nur wenige Gehminuten zum Treffpunkt Freizeit.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf