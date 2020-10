Alle Potsdamer Schlösser ab Montag geschlossen

Potsdam

Sanssouci, das Neue Palais, Cecilienhof – diese und auch alle anderen Potsdamer Schlösser in den Welterbeparks müssen ab Montag geschlossen bleiben.

„Entsprechend den vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Berlin beschlossenen Regelungen zur Eindämmung von Neuinfektionen mit dem Coronavirus schließt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) vom 2. bis zum 30. November 2020 ihre Museumsschlösser in Potsdam, Brandenburg und Berlin für den Publikumsverkehr. Abgesagt werden zudem auch alle in diesem Zeitraum geplanten Führungen und Veranstaltungen“, teilte die SPSG am Freitagnachmittag mit.

Wer bereits für den oben genannten Zeitraum Tickets gebucht hat, werde durch die SPSG kontaktiert.

Park- und Gartenanlagen bleiben geöffnet

Alle Park- und Gartenanlagen der SPSG einschließlich der Pfaueninsel in Berlin bleiben hingegen weiterhin geöffnet. Besucherinnen und Besucher sind jedoch verpflichtet, sich an die allgemein geltenden Umgangs-, Abstands- und Hygieneregeln zu halten, so die SPSG.

„Leider ist diese erneute Schließung unserer Häuser notwendig geworden. Doch der Schutz der Gesundheit sowohl unserer Gäste als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SPSG sowie der Fridericus Servicegesellschaft mbH (FSG) geht vor. Die Maßnahme kann und soll dazu beitragen, Infektionsrisiken durch das Coronovirus wirkungsvoll zu reduzieren“, erklärt der Generaldirektor der Schlösserstiftung, Christoph Martin Vogtherr.

Das Marmorpalais ist schon länger geschlossen – die für Sonntag geplante Wiedereröffnung muss nun verschoben werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wiedereröffnung des Marmorpalais wird verschoben

Tragisch ist die Schließung auch für das Marmorpalais im Neuen Garten, das seit langem geschlossen ist und am Sonntag eigentlich seine Wiedereröffnung feiern sollte. Doch für einen Tag werden die Türen des Schlosses am Heiligen See nicht geöffnet. Die Wiedereröffnung findet dort wie auch bei allen anderen Museumsschlössern frühestens am 1. Dezember statt.

Von MAZonline