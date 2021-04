Satzkorn

In Satzkorn sollen zwei historische Straßen künftig einen besonderen Schutz genießen: die Eichenallee und die verlängerte Straße des Friedens, im Volksmund Kirschallee genannt. Der Ortsbeirat wird voraussichtlich am Donnerstag den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt damit beauftragen, eine entsprechende Prüfung in die Wege zu leiten.

500 Meter und kaum Lücken

Laut dem von Ortsvorsteher Dieter Spira (SPD) formulierten Antrag säumen 93 Traubeneichen einen 500 Meter langen Abschnitt der Eichenallee – „mit nur geringen Lücken“. Ein solch geschlossener Bestand sei in der näheren Umgebung nicht vorhanden. Und: „Der Status als Naturdenkmal würde keinerlei bekannte oder zu erwartende anderweitige Planungen beeinträchtigen.“

Die Bäume haben laut Antrag einen Umfang von etwa drei Metern und sollen deutlich über 100 Jahre alt sein. Vor allem an den Wochenenden sei die Allee bei Spaziergängern beliebt.

Die Straße des Friedens begleiten Zierkirschen – gerade zur Blüte im Frühling und zur Laubfärbung im Herbst sei die Allee besonders reizvoll und locke viele Schaulustige aus Nah und Fern an.

Die öffentliche Sitzung des Ortsbeirats im Ortsteilbüro Satzkorn in der Dorfstraße 2 beginnt um 18.30 Uhr mit einer Einwohnerfragestunde.

