Die Coronavirus-Pandemie hat den Blick der Gesellschaft auf sie gelenkt: auf alte Menschen, auf Kranke, auf Menschen mit einer Behinderung. Der Lockdown im Frühjahr mit rigorosen Besuchsverboten wurde vielerorts als missglückte Gratwanderung zwischen Schutz und Isolation gerügt. Aber: Wie erleben die Menschen in der Risikogruppe die Pandemie? Drei betroffenen Frauen berichten.

„Wenn man jemanden vermisst, klingelt man ihn einfach an“

Diana Krause (39) lebt im Oberlinhaus: „Immer mittwochs erledige die Einkäufe für die ganze Wohngruppe. Im Lockdown im Frühjahr durfte ich nicht raus; wir haben bestellt und wurden beliefert. Damals durfte ich auch nicht nach Hause fahren. Sonst bin ich von Freitag bis Montag bei meinem Vater in Nauen. Wie es war, nicht mehr nach Hause zu dürfen? Merkwürdig, aber ich habe mir gesagt, dass es zum Schutz für uns alle ist. Einsam habe ich mich nicht gefühlt. Es gibt ja Whatsapp. So kann ich ständig mit anderen – nicht nur mit Papa – in Kontakt sein, zum Beispiel mit meinen Cousinen. Sie wohnen in Hessen; dieses Jahr werden wir uns leider überhaupt nicht sehen. Aber wir schreiben uns und nutzen auch Videotelefonie. Wenn man jemanden vermisst, klingelt man ihn einfach an – wir winken wenigstens.

Diana Krause (39) lebt in einer WG im Thusnelda-von-Saldern-Haus auf dem Oberlin-Campus in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ich habe mich in keinem Moment einsam gefühlt, denn wir sind im Oberlinhaus nicht allein, wir haben ja unsere Gruppe. Wenn man mal einen Hänger hat, dann hat man die Mitbewohner und die Mitarbeiter oder das Telefon. Ich bin auch nicht der Typ, sich von einem Lockdown unterkriegen zu lassen. Da habe ich schon andere Dinge überstehen müssen. Aber ja, wir Bewohner hatten ein bisschen Angst vor Corona und waren gar nicht so unglücklich, dass alle Türen zu blieben und die Viren draußen. Das hat uns ein wenig Sicherheit vermittelt. Obwohl das Virus genauso gefährlich ist wie im Frühjahr, tritt so langsam Gewöhnung ein. Man muss sich der Situation eben anpassen. Man lernt, damit zu leben. Noch fahre ich am Wochenende nach Hause. Wenn ich daran denke, dass das nächste Woche schon wieder anders sein könnte, sag ich mir: Ich kann es nicht ändern. Es nützt nichts, sich psychisch fertig zu machen, denn dann wird es erst recht schlimm. Ich lasse das alles auf mich zukommen – so wie mein Leben auch. Ich sitze seit der Geburt im Rollstuhl. Ich bin trainiert darin, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Aber ich wünsche mir, dass ich mir das Virus nicht einfange. Ich hoffe, dass uns alle, die wir zusammenleben, nicht erwischt.“

„Meine Tochter kommt zweimal im Monat und das genügt mir“

Magdalene Schweingruber (91) lebt im Pflegeheim im Käthe-Kollwitz-Haus der Awo: „Ich war im Lockdown überhaupt nicht traurig oder einsam. Mir hat das ehrlich nichts ausgemacht. Ich fühle mich auch nicht eingeengt – ich lebe Pflegeheim lebe, da hat man nicht mehr so viel Kraft rauszugehen oder so viel Besuch zu empfangen. Meine Verwandten und Bekannten möchten sich alle um mich kümmern, aber ich schiebe sie mit aller Liebe von mir, weil mich das anstrengt. Das kann nicht jeder verstehen – vielleicht wer selber alt und grau ist. Meine Tochter kommt zweimal im Monat und das genügt mir, dass ich mein Kind sehe. Es gibt ja ein Telefon. Und das Kind ist ja auch nicht mehr so jung, es geht auf die Siebzig zu. Das kann ich immer gar nicht fassen, dass ich so alte Kinder – zwei Söhne und eine Tochter – habe.

Magdalene Schweingruber (91, r.) – hier Margarete Schröter (85) – lebt in der stationären Pflege im Käthe-Kollwitz-Haus der Arbeiterwohlfahrt in der Waldstadt II. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ich habe mich seit Beginn der Pandemie nie einsam gefühlt, nicht einen Moment. Das liegt, glaube ich, an der Persönlichkeit des alten Menschen. Ich bin gern allein. Das Gefühl der Einsamkeit kenne ich nicht. Ich habe bis zu meinem 70. Lebensjahr freiberuflich gearbeitet und Gäste durch Sanssouci geführt, dann kam Babelsberg hinzu, das ist mein Lieblingspark. Preußische Geschichte ist ein Hobby, da finden Sie immer wieder etwas Neues. Meine ehemaligen Kolleginnen und ich rufen uns gegenseitig an und tauschen uns aus. Aber ich finde, es ist wichtiger, in die Zukunft zu forschen. Wir hier im Heim gehören ja zur Kriegsgeneration – und manchmal frage ich mich: Braucht die Menschheit Krieg? Wenn ich meine Jugendzeit sehe und die Zeit jetzt, denke ich, jetzt gibt es doch eigentlich nichts zu meckern. Was wollen die alle? Viele Menschen sind unzufrieden, die haben sich alle angewöhnt, zu stöhnen, zu jammern. Zeigen Sie mir mal jemanden, der nicht meckert! Jetzt gerade wird besonders viel gemeckert wegen der Corona-Regeln – das kann ich schon gar nicht verstehen. Ich habe Respekt vor Corona. Ich weiß, es wäre mein Sargnagel, wenn ich Corona kriegen würde. Iie Wissenschaftler sind ja sehr vorsichtig, weil sie das Virus noch nicht bis auf den Grund erforschen konnten. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man mit dem Impfstoff, den man jetzt entwickelt hat, schon fertig ist. Die Maske zu tragen und auf Besuche zu verzichten, das ist noch viel zu wenig – dieser eine Monat! Wir müssten ein Jahr lang ganz zurückhaltend leben, dann kriegen wir das vielleicht in den Griff. Ich bin davon überzeugt, Corona bleibt uns. Man kriegt es sicher gebändigt, aber die Krankheit, die Viren, die bleiben.“

„Als ich im März hier ankam, waren alle Türen erst einmal zu“

Margarete Schröter (85) lebt im Käthe-Kollwitz-Haus im Betreuten Wohnen: „Ich bin am 1. März eingezogen, da ging es mit Corona gerade los. Ich bin hier trotzdem gut angekommen. Ich fühle mich hier wohl, sehr wohl sogar. Es war kurz entschlossen, dass ich hierher gehe. Nach dem Tod meines Mannes habe ich 26 Jahre mit einem Partner zusammengelebt, aber das ging nicht mehr. Ich habe mich getrennt und bin sehr zufrieden. Jetzt bin ich frei und glücklich. Als ich im März hier ankam, waren alle Türen erst einmal zu. Inzwischen haben wir Nachbarn guten Kontakt, wir unterhalten uns und sehen uns beim Essen. Meine jüngste Tochter kommt einmal die Woche, meine andere Tochter ist auch regelmäßig da, mein Sohn ist letztes Jahr leider verstorben. Meine Enkel kommen auch zu Besuch – eine Enkelin wohnt gleich um die Ecke. Ich habe auch zwei Urenkel, der Kleine wird drei – er geht hier in den Kindergarten und kommt jeden Tag vorbei. Ich habe dann das Fenster auf und wir winken uns zu.

Margarete Schröter (85, l.) – hier mit Magdalene Schweingruber (91) – lebt im Betreuten Wohnen im Käthe-Kollwitz-Haus der Arbeiterwohlfahrt in der Waldstadt II. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ich gehe auch immer noch einkaufen. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich unter Menschen bin – ich habe keine Angst. Ich geh da mit meiner Maske durch und denke, es wird schon alles gutgehen. Außerdem bin ich mit dem Rollator unterwegs – das ist ein kleiner Abstandshalter. Ich wohne schon lange in der Waldstadt – da treffe ich auf der Straße diesen und jenen und dann wird erzählt. Wenn ich zu Hause bin, muss ich das erst mal ein bisschen verarbeiten, wen ich da alles getroffen habe – man erkennt sich durch die Maske ja nicht immer gleich. Angst vor dem Virus habe ich nicht. Ich nehme an, dass es wieder besser wird – und nehme es so, wie es kommt. Als Kriegskind kenne ich Entbehrungen – ich glaube, die Erfahrung hilft mir, die Situation heute besser ertragen zu können. Ich habe mich im Lockdown nicht einsam gefühlt. Auch jetzt nicht. Im Moment darf ich zwei Personen einladen. Das reicht mir. Es macht mir auch nichts, dass es Weihnachten keine große Feier geben wird. Ich habe meiner Familie schon gesagt, ich bleibe zu Hause. Meine Enkelkinder wollten mich zu sich holen, aber ich sage: Nüscht is! An einem Tag kommt meine Tochter aus Seddin und dann wird ein Tässchen Kaffee getrunken und dann ist Weihnachten vorbei – das ist nun mal so. Sonst habe ich immer alle zu mir eingeladen. Dann gab es Gänsebraten. Dieses Jahr mache ich gar nichts. Ich habe hier eine schöne Küche, ich könnte alles zubereiten – aber möchte das nicht mehr, weil es mir alles zu schwer ist, ich kann mit meinen Knochen nicht mehr so. Ich lasse mir jetzt alles servieren und freue mich schon drauf. Ich will die schöne Zeit, die paar Jährchen, die ich noch habe, ein bisschen genießen.“

