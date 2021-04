Potsdam

Im Internet herrscht reichlich Unverständnis für die Aktion „Alles dichtmachen“, bei der insgesamt 53 prominente Schauspieler sich gegen die deutsche Corona-Politik stellen. Mittendrin: Die Potsdamerinnen Schauspielerinnen Nadja Uhl und Nina Gummich.

Die Videos seien eine Satire - so stellen es die Beteiligten dar. Kritik, die die Aktion noch in der Nacht erntete, spricht indes von einer Verhöhnung der Erkrankten und Verstorbenen. Die Corona-Politik und die Medien werden pauschal ins Lächerliche gezogen.

Die jeweils rund eine Minute langen Videos funktionieren alle nach dem selben Prinzip. Weich beleuchtet lobt der Schauspieler oder die Schauspielerin scheinbar die Maßnahmen gegen die Pandemie, um sie dann ins Lächerliche zu ziehen. „Die Wahrheit darf wieder so einfach sein. So einfach, dass es uns den Atem verschlägt“, sagt Nadja Uhl – langjährige Potsdamerin, Ex-Gastronomin und Kino-Star – in ihrem auf der Videoplattform Youtube verfügbaren Spot in die Kamera.

Allein in Potsdam sind bisher 235 Menschen infolge einer Corona-Infektion verstorben, bundesweit sind es mehr als 80.000. Viele von ihnen konnten nicht mehr selbst atmen, mussten auf den Intensivstationen teils wochenlang im Koma künstlich literweise Sauerstoff in der Minute zugeführt bekommen.

Nina Gummich (Hans Otto Theater, Charité) mache sich, sagt sie in ihrem Video „stark für die Meinungsfreiheit“ und habe sich deshalb in den letzten Monaten „von meiner eigenen Meinung befreit“. „Eine eigene Meinung zu haben ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch und führt zu immer mehr Infizierten“, sagt sie – es soll, wie gesagt, Satire sein.

Makatsch zieht ihr Video zurück

Beteiligt an der Aktion waren insgesamt 53 Schauspieler, zwei der Videos sind mittlerweile offline, darunter das von Heike Makatsch. Sie hat sich von der Aktion mittlerweile distanziert und fühlt sich falsch verstanden.

Weiterhin verfügbar hingegen sind Werke von Kulturschaffenden, die derzeit weiterhin erfolgreich vor der Kamera stehen – unter anderem weil sie mit Hilfe von Schnelltests (die ebenfalls in einigen der Videos ins Lächerliche gezogen werden) und Hygienekonzepten arbeiten dürfen: Tatort-Schauspieler wie Jan-Josef Liefers und Wotan Wilke Möhring oder der Babylon Berlin-Star Volker Bruch, der derzeit für die kommende Staffel der Krimiserie in Potsdam und Stahnsdorf dreht, Meret Becker, Ulrich Tukur und Ulrike Folkerts.

Nicht dabei hingegen sind die Kinobesitzer, die freien Musiker, Tontechnikerinnen, Roadies – all diejenigen, die tatsächlich im vergangenen Jahr kaum arbeiten konnten.

Liefers hatte sich noch in der Nacht von Querdenkern und Rechtspopulismus distanziert. Er wolle sich nur „kritisch mit den Entscheidungen meiner Regierung“ auseinandersetzen, twitterte er.

Applaus aus der Querdenker-Ecke

Die Botschaften erinnern dabei an jene, die seit Monaten auf Querdenker-Demos verbreitet werden: Die Pandemie wäre Panikmache, freie Meinungsäußerung wäre verboten, die Medien wären „gleichgeschaltet“. Laut Impressum der mittlerweile nicht mehr online einsehbaren Homepage zu „Alles dichtmachen“ steht dahinter eine Münchner Produktionsfirma, deren Chef Bernd K. Wunder schon seit Monaten die Pandemie verharmlost.

Potsdamer Kabarettistin begrüßt Aktion

Es gibt Beifall für die Aktion, vor allem aus den Reihen der selbst ernannten Querdenker und von Publizisten aus dem Spektrum konservativer Medien. Und auch Potsdamer Kulturschaffende, die rechter Umtriebe völlig unverdächtig sind, freuen sich über „Alles dichtmachen“. So schreibt Tatjana Meißner vom Kabarett Obelisk auf ihrer Facebook-Seite: „Eine wunderbare, großartige Aktion vieler bekannter Schauspieler. Schaut euch das an! Mich überkommt gerade ein außerordentliches Gefühl der Solidarität.“

Prominente Schauspielkollegen wie Christian Ulmen, Nora Tschirner, Sandra Hüller, Elyas M’Barek und Alexandra Maria Lara hingegen haben sich bereits öffentlich gegen „Alles dicht machen“ positioniert. Tobias Schlegl, der lange als Moderator und Musiker im fernsehen zu sehen war und mittlerweile als Notfallsanitäter arbeitet, schreibt auf Twitter, die beteiligten sollten sich „ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben“.

Von MAZonline/krf