Schlaatz

Bei einer stationären Verkehrskontrolle im Inselhof ist am späten Samstagabend um 22.45 Uhr ein Opel mit gleich mehreren Vergehen aufgefallen: Der 26-jährige Fahrer hatte vorn und hinten unterschiedliche Kennzeichen am Wagen, eines davon war als gestohlen gemeldet. Das tatsächlich zum Opel gehörige Kennzeichen war schon entstempelt und das Fahrzeug bereits abgemeldet. Zudem waren die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Der Fahrer hatte auch keine Fahrerlaubnis, so dass die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Von maz-online.de