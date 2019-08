Potsdam

Eine Nacht. Eine Stadt. Ein Thema. Im Kulturquartier in der Schiffbauergasse dreht sich am 31. August 16 Stunden lang alles nur um Kultur. Schon für das am Dienstag im Hans-Otto-Theater (HOT) vorgestellte Programm braucht es Kaffee. Denn es gibt zum Thema „Zehn“ mehr als 100 Programmpunkte und 23 Bewohner und Bewohnerinnen der Kunsträume auf dem größten Kulturfestival der Region zu entdecken.

Das Wichtigste zuerst: Noosha Aubel, Kulturbeigeordnete der Stadt Potsdam, erwartet in diesem Jahr wieder rund 30.000 Kulturinteressierte bei „Stadt für eine Nacht“ (Sfen), aber von keinem Geld für den Eintritt. Es ist auch keine Falle, denn wer wieder nach Hause möchte, kann mit dem N 16, in dieser Nacht alle 30 Minuten, davonfahren. Ob man das vor dem Ende des Festivals um 6 Uhr morgens möchte, steht auf einem anderen Blatt. Zumindest Bettina Jahnke, die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, findet, es gibt nichts Schöneres als „zur Kultur in den Morgenstunden den Sonnenaufgang am Tiefen See zu erleben und dazu chillige Musik zu hören“.

Darum geht es beim Festival

Passend zum zehnten Geburtstag dreht sich alles bei „ Stadt für eine Nacht“ um die Zahl Zehn in all ihren, teils weitläufigen Interpretationen. Wissenschaft, Kunst und Kultur treffen zusammen, um einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre, aber auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin Kultur und Museum der Stadt Potsdam, fasst das Festival zusammen: „Die Kernintention ist die Frage zu beleuchten: Wie wollen wir leben?“

Das sind die Highlights

Die Antwort darauf, ist ein Blick in die Sterne. Zumindest, wenn man durch die Augen eines Bewohners der 23 Kunsträume, die die Stadt im Kulturquartier bilden, blickt. Sich vom Urania Planetarium Sternenbilder erklären zu lassen, ist Birgit-Katharine Seemanns persönliches Highlight des Festivals.

Maraña Inside-Insight ist wohl eines der ungewöhnlichsten Werke:

Noosha Aubel hingegen schätzt das Gesamtpaket. Aus 40 Bewerbungen um die zu bespielenden Kunsträume wurden 23 sehr unterschiedliche Angebote ausgewählt. So auch die Remise Werkstatt für Clownforschung. In der Mitmach-Performance „I see you“ Blicken sich Menschen zehn Minuten lang in die Augen. Das erinnert an die Performance „The Artist is present“ von Marina Abramovic im Museum of Modern Art in New York. 75 Tage schaute sie Menschen ins Gesicht. Welche Auswirkungen auch nur zehn Minuten haben, kann bei „ Stadt für eine Nacht“ selbst herausgefunden werden.

Theater für lau

Wer lieber unbeobachtet beobachtet, der hat Glück. Das Festival fällt in diesem Jahr mit dem Beginn der Theatersaison zusammen. Das Hans-Otto-Theater zeigt deshalb im Theater und im Foyer kurze Szenen aus allen kommenden Stücken. Auch die freien Theater zeigen mit über 40 Veranstaltungen, was sie können. Sven Till, künstlerischer Leiter der Fabrik Potsdam, will vor allem Menschen, die zum ersten Mal in der Schiffbauergasse sind, für die Fabrik gewinnen. „Wir sind bemüht, niederschwellig und gleichzeitig experimentell herausfordernd zu sein“, sagt er.

Wer darauf keine Lust hat, kann die Welt im Foyer der Reithalle einfach verweigern. Zusammen mit Schauspielern wird so Herman Melvilles „Bartleby – ich möchte lieber nicht“ in einer Sit-In-Performance interpretiert.

Auch einige Bands wie Subbotnik treten auf und laden zum entspannten Lauschen ein.

Außergewöhnliche Tipps

Neben dem außergewöhnlichen zehnminütigen Augenkontakt der Clownsforschung gibt es auch ein oft tabuisiertes Thema: der Tod. Der Kunsttick erforscht künstlerisch unter dem Titel „Sarg ja“ die Bestattungsrituale, die helfen, einen Verlust zu verarbeiten. Das genaue Gegenteil versucht das Naturkundemuseum. Es zeigt, welche zehn Tiere wieder nach Brandenburg zurückgekehrt sind – darunter auch Elche und Wölfe.

Wer gefällt, gewinnt

Wer dem Publikum am besten gefällt, wird von 14 bis 20 Uhr vom Publikum gewählt. Nach dem Voting erhält um 22 Uhr die beliebteste Aktion den „Kleinen SFEN 2019“, der mit 1000 Euro dotiert ist. Der Gewinn kann gleich an mehreren Orten bis etwa 6 Uhr morgens gefeiert werden.

Das Publikum des Stadt für eine Nacht Festivals stimmt über ihren Lieblingsbewohner ab, der den mit 1000 Euro dotierten "Kleinen Sfen" gewinnt. Quelle: Jan Russezki

Mehr zum Thema:

Mit dem Preisgeld soll Sinnvolles und Kreatives geschaffen werden. Aber, auf dem Festival fragt die Band Provinz auch „Reicht dir das“, um die Zukunft zu verändern?

Das müssen vor dem „Stadt für eine Nacht“-Kulturfestival wissen Die „ Stadt für eine Nacht“ beginnt am 31. August um 14 Uhr und geht bis zum folgenden Morgen um 6 Uhr. Im Programm sind mehr als 100 Veranstaltungen aufgeführt. Aus den Bereichen Kunst, Film, Konzert, Party, Tanz und Theater ist für jeden etwas dabei. Den Kern aber bilden die 23 Bewohner der aufgebauten Kunsträume. Gemeinsam sind sie die „ Stadt für eine Nacht“. Sie alle buhlen allerdings um die Gunst des Publikums und wollen den „Kleinen SFEN 2019“ gewinnen. Das Publikum votet vor Ort. Das internationale Kunst- und Kulturquartier befindet sich in der Schiffbauergasse am Ufer des Tiefen Sees. In der Nähe gibt es Parkplätze. Allerdings ist dazu geraten, mit den Öffentlichen oder dem Fahrrad anzureisen. Trams fahren bis zum Abend – die Linien 93, 94 bis kurz vor 21 Uhr beziehungsweise 19.30 Uhr, die Linie 99 sogar bis kurz vor 1 Uhr. Alle 30 Minuten fährt der N 16 in dieser Nacht Richtung S-Bahnhof Wannsee bzw. Glienicker Brücke. Der Eintritt ist kostenlos. Glasflaschen oder Taschen, die größer als DIN A4 sind, müssen draußen bleiben. Dies wird stichprobenartig an den vier Eingängen kontrolliert. Nachhaltigkeit ist den Organisatoren des Festivals wichtig. Deswegen gibt es ein Cup-Konzept, was bedeutet, dass es keine Einwegbecher gibt, sondern speziell gestaltete Pfandbecher für einen Euro. Dieser kann auch mit nach Hause genommen werden. Imbissstände wird es auf dem Gelände von ausgewählten, bevorzugt regionalen Gastronomen geben. Toiletten befinden sich in den Gebäuden des Kulturquartiers. Die meisten sind in dieser Nacht geöffnet.

Von Jan Russezki