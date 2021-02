Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ sprach mit Postzustellerin Nadine Paschkowski (42).

Im März hat Nadine Paschkowski ein kleines Dienstjubiläum: „Angefangen habe ich vor sechs Jahren an einem Freitag, dem 13.“, sagt die Postzustellerin und lacht: „Ist das nicht gruselig?“

Die erste Tour führte in die Berliner Vorstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die erste Tour führte in die Berliner Vorstadt, zu den „Schönen und Reichen“, wie sie sagt. Aber eigentlich sei sie ohne festes Revier, überall in der Stadt unterwegs, „mit dem Fahrrad, mit dem Auto, je nachdem, wo ich gebraucht werde“.

Nadine Paschkowski ist gebürtige Potsdamerin, wohnt seit einigen Jahren in Lehnin. Ihr Tag beginnt um 4.50 Uhr, Arbeitsanfang ist um 7 Uhr. Pro Tour hat sie um die 1000 Haushalte.

Viertel mit Mehrfamilienhäusern seien ihr lieber: „Touren mit Einfamilienhäusern mag ich nicht so, denn du siehst in deinem Behälter kaum, dass etwas weg geht. Das zieht sich dann.“

Kopfsteinpflaster in der Berliner Vorstadt

Gibt es Gebiete, die beschwerlicher sind? „Ach, das ist eigentlich bunt gemischt. Du hast einige wenige, da möchtest du nicht mal langlaufen, im alten Stadtgebiet vor allem.“ In der Berliner Vorstadt, sagt sie, gebe es noch viele der „alten DDR-Wege und Straßen“ mit hohen Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster, „ausgerechnet da“.

Als der Schnee kam, „habe ich mir am ersten Tag ein Auto geben lassen. Ich bin damit zwar auch geschlittert, weil nicht so viel geräumt war, aber es war angenehmer.“

Kontakt zu den Postkunden habe die 42-Jährige natürlich: „Gerade zu den Älteren. Wenn du Pakete hast oder sie auf der Straße triffst; viele wollen doch mal ein oder zwei Worte loswerden. Und wenn die Zeit da ist, schnackt man kurz. Warum auch nicht?“

Ein Gesprächsthema überwiegt

Ein Gesprächsthema überwiegt zur Zeit: „Jetzt sagen sie zu dir schon eher, du sollst gesund bleiben und auf dich aufpassen.“

„Einfach ein Dankeschön, ein Lächeln, das macht schon viel aus.“ Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch ein Dankeschön gibt es hin und wieder: „Meistens sind es Worte. Oder von einer alten Dame eine Tafel Schokolade. Im Sommer bei über 30 Grad kommt es vor, dass doch mal einer ein Wasser anbietet. Das ist schon schön. Aber Worte reichen eigentlich aus. Einfach ein Dankeschön, ein Lächeln, das macht schon eine Menge aus.“

Sicher gäbe es auch Leute, die patzig werden: „Das gibt es doch überall. Weil du sie morgens aus dem Bett geklingelt hast, weil du ein Paket beim Nachbarn abgegeben hast, es gibt unterschiedliche Gründe. Dann hast du sie halt auf dem falschen Fuß erwischt. Ja mein Gott. Passiert halt, das geht uns genauso.“

Die Anzahl der Pakete habe seit Corona sehr zugenommen: „Logisch. Wenn die Leute nicht einkaufen gehen können, bestellen sie halt.“

Corona hat die Stadt verändert

Corona habe das Klima verändert: „Die Leute sind vorsichtiger geworden. Viele sagen gleich unten durch die Sprechanlage – Paket bitte einfach nur auf dem Fußabtreter ablegen. Oder du sollst es in den Hausflur packen und sie holen ist es dann hoch.“

Unfälle habe sie auf ihren Touren schon erlebt: „Ja, das passiert. Ich bin auch schon mal ins Gebüsch gefahren. Dann versuchst du, dein Fahrrad wieder raus zu bekommen. Du schüttelst dich und fährst weiter. Großartig passiert ist mir noch nichts dabei. Aber es kann.“

Gerade bei Schnee und Eis könne es geschehen, „dass du wegrutscht. Also ist Vorsicht geboten. Im Zweifel sollte man vielleicht doch lieber schieben“.

Man darf nicht hetzen

Mit dem Wintereinbruch habe sie keine besonderen Probleme gehabt: „Potsdams Räumdienst war nicht der schnellste. Aber es ging. Man hat sich durchgeschlagen. Man wusste ja, wie das Wetter wird. Es kam nicht überraschend. Man muss dann halt ein bisschen langsamer machen. Man darf nicht hetzen.“

Der Feierabend ist an Tagen wie diesen nicht sehr lang: „Bei diesem Wetter, bei der Kälte bist du schon fertig. Da kommst du nach Hause, gehst duschen, isst was und möchtest eigentlich nur noch schlafen. Aber ich glaube, das ist bei jedem so, der draußen in der Kälte unterwegs ist. Da bist du schon kaputt.“

Bewirb dich bei einem Konzern

Zur Post kam Nadine Paschkowski mit einer Initiativbewerbung: „Bewirb dich bei einem großen Konzern, das ist eigentlich das beste, was du machen kannst. Denn die Post wird immer gebraucht. Ich bin gern draußen, das hat auch noch eine Menge ausgemacht, ich fahre gern Fahrrad. Es haben viele Faktoren eine Rolle gespielt, und Spaß macht es eigentlich auch.“

Sicher komme es auch darauf an, „wie du dich anstellst“: „Wir hatten mal jemanden, der hat abgebrochen, als es zu regnen begann. Er hat gesagt, bei Regen geht er nicht zustellen.“ Der Mann sei nicht lange geblieben.

Eigentlich seien die Zusteller auch für den Regen gerüstet: „Wir haben die Taschen auf dem Fahrrad, Klappen drüber, damit bleibt alles relativ trocken.“

Es gibt kein schlechtes Wetter

Prinzipiell gebe es „kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Klamotten“, sagt die Zustellerin: „Es ist sicher unangenehm, wenn dir der Regen ins Gesicht peitscht. Aber es ist alles machbar.“

Wenn Nadine Paschkowski mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat sie drei Kisten mit Post dabei, zwei vorn am Rad, eine hinten. Jede wiege vielleicht zehn Kilo, schätzt sie: „Gewogen habe ich das noch nicht. Aber Papier ist schwer.“

Mehr als 200 Postzustellerinnen sind in Potsdam im Einsatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mehr als 200 Brief- und Paketzusteller sind laut Sprecherin Tina Birke für die Post-Tochter DHL in Potsdam insgesamt im Einsatz. Trotz des Wintereinbruchs sei die Zustellsituation in Potsdam „weitestgehend stabil“: Dennoch sei es möglich, dass die Post etwas später käme, als es „unsere Kunden gewohnt sind.“

Für diesen Fall bitte sie „um Verständnis. Denn die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat in dieser Situation oberste Priorität“.

Von Volker Oelschläger