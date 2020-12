Brandeburg/Havel/Potsdam

In den vergangenen Jahren machten auf Weihnachtsfeiern Ugly Christmas Sweaters (zu Deutsch „hässliche Weihnachtspullis“) auch hierzulande Furore. Der Trend aus Amerika setzt auf besonders schrecklich gestaltete Sweater mit Riesenrentier, verrücktem Weihnachtsmann, Zuckerstangen in Massen, Glitzer – je absurder die Motive, desto besser. Doch in diesem Jahr, wo ein Großteil der Feierlichkeiten ausfällt, sind vermutlich eher Mund-Nasen-Abdeckungen gefragt. „Auch die lassen sich weihnachtlich gestalten“, weiß Beate Benthin, Nähdozentin an der Volkshochschule Brandenburg. Mit den jüngsten Teilnehmern ihrer Kinderkurse war sie eigentlich schon seit Ostern immer wieder dabei, Alltagsmasken zu nähen. Um festliche Motive auf das noch immer unverzichtbare Accessoire in diesen Zeiten zu bekommen, werden Textilstifte, die es im Handel gibt, genutzt. Mit denen lassen sich die Masken bemalen. Ob Stern, Schneeflocke oder Mistelzweig – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Im Anschluss muss die Maske gebügelt werden, damit die Motive die 60-Grad-Wäsche überstehen“, erklärt Beate Benthin, die seit ihrem 16. Lebensjahr näht.

Alles was aus Papier gefaltet werden kann, lässt sich auch nähen

Sie freut sich, dass nicht nur Kinder zunehmend Lust haben, sich selbst etwas zu nähen. „Die Corona-Pandemie hat die Leute dazu gebracht, wieder ihre Nähmaschinen hervorzuholen. Erst waren es Masken, dann haben viele entdeckt, wie viel Spaß es macht, auch andere Dinge selbst zu nähen“, hat die Nähdozentin, die Modegestaltung und Konstruktion studiert hat, beobachtet. Auch in ihren Erwachsenenkursen wird derzeit fleißig Weihnachtsdeko hergestellt. Darunter sind zum Beispiel Servietten, in die sich Kerzen stecken lassen, Weihnachtswichtel mit Zipfelmützen oder Stiefel, die später Treppenabsätze zieren. „Alles was man aus Papier falten kann, lässt sich auch nähen“, lautet eine Devise der Brandenburgerin.

„Die Vorfreude etwas selbst gemachtes zu verschenken, ist einfach größer als wenn man nur etwas kauft“, hat sie beobachtet. Eine gefütterte Weste für die Oma oder mit neuem Stoff bezogene Stühle – spätestens in der Adventszeit verwandeln sich ihre Kurse in Weihnachtsmanufakturen, in der jeder ein individuelles Geschenk fertigen kann. Passende Stoffe, die auch weihnachtliche Motive zeigen, erhalten die Schüler der 63-Jährigen bei zwei örtlichen Anbietern. Aber auch im Baumarkt könne man mitunter fündig werden, empfiehlt sie.

Nähschulen verzeichnen gestiegene Teilnehmerzahlen

Im Stoffgeschäft Texstile in Potsdam ist die Inhaber-Familie ebenfalls auf Weihnachtsstoffe eingestellt. Die dominierenden Farben zum Fest sind Grün, Rot und gedeckte Töne sowie gelbe Farbtupfer. Mund-Nasen-Abdeckungen für die Feiertage haben die Poprawas schon genäht, auch ihre Nähschule verzeichnet gestiegene Teilnehmerzahlen. Selbst für Adventskalender werden bei ihnen Stoffe verwendet und zu kleinen Säckchen genäht, die dann die täglichen Überraschungen beinhalten.

Wer die alte Nähmaschine trotz des Alltagsmasken-Booms noch immer nicht vom Dachboden oder aus dem Keller geholt hat: Spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Noch keine Ahnung vom Nähen? Dann lohnt sich der Besuch eines Kurses in den Volkshochschulen oder Nähschulen, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. Bleibt zum Schluss der Wunsch, dass uns beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz in der Adventszeit jede Menge Mitmenschen mit fröhlichen Weihnachtsmasken begegnen – statt der schrecklichen Weihnachtspullis.

Von Claudia Braun