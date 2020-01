Drei Pflegeschulen fusionieren zur Gesundheitsakademie Potsdam

Potsdam

Drei große Gesundheits-Unternehmen der Region haben ihre Pflegefachschulen miteinander verschmolzen. Die Hoffbauer Altenpflegeschule, die Schule für Pflegeberufe „ Ernst von Bergmann“ und die Evangelische Ausbildungsstätte für Pflegeberufe sind zum Jahresbeginn in der Gesundheitsakademie Potsdam gGmbH aufgegangen, teilt die Hoffbauer-Stiftung mit.

Hoffbauer-Stiftung ist Mehrheitseigner

Angekündigt hatten die drei Träger dies bereits im Sommer. Die Stiftung ist mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer des neuen Unternehmens. Der Klinikkonzern „ Ernst von Bergmann“ hält 28 Prozent der Anteile, das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin 21 Prozent.

Im August besuchten die damaligen Landespolitiker Hans-Jürgen Scharfenberg und Ministerin Susanna Karawanskij (beide Linke) das Bauvorhaben auf Hermannswerder. Erläutert wurde es von Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender Hoffbauer-Stiftung, Steffen Grebner, Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums, und Lutz Ausserfeld, Chef des Diakonissen-Hauses (v. l.). Quelle: Varvara Smirnova

„Die Angebote der drei Schulen werden zusammengeführt, weiterentwickelt und die Ressourcen gemeinsam genutzt“, heißt es in einer zum Wochenende verbreiteten Pressemitteilung. Insgesamt stünden derzeit rund 600 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden. „Ziel ist es, neue Bildungsgänge zu etablieren und damit Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und mehr Auszubildende für die Pflege zu gewinnen“, so die Hoffbauer Stiftung.

Ausbildung nur noch in Hermannswerder

Allerdings wird die Ausbildung künftig auf der Insel Hermannswerder konzentriert, wo die Stiftung ihren Sitz hat. An den anderen beiden Schulstandorten – Schwarzer Weg in Kleinmachnow sowie Gutenbergstraße in Potsdam – werden die bereits begonnenen Ausbildungen zur Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bis zu ihrem Abschluss 2024 weitergeführt. Dann ist dort Schluss.

Das „Weiße Haus“ oder Feierabend-Haus auf Hermannswerder ist der Verwaltungssitz der Hoffbauer-Stiftung. Quelle: Peter Degener

Die sogenannte generalistische Ausbildung wird zum 1. April 2020 erstmalig am Standort auf Hermannswerder beginnen. Zukünftig sollen alle weiteren Ausbildungen zur Pflegefachfrau/-fachmann auf Hermannswerder durchgeführt werden. Dafür ist ein Neubau geplant. Bis zu dessen Fertigstellung werden bestehende Gebäude auf Hermannswerder für den Unterricht genutzt.

Christel Bässler leitet die Gesundheitsschule

Leiterin der neuen Schule der Gesundheitsakademie Potsdam ist Christel Bässler. Sie sieht vor allem Chancen für die Pflege: „Mit der Bündelung von kompetenten und sehr gut qualifizierten Lehrkräften aus drei Pflegeschulen können wir in eine gemeinsame Ausbildung starten und dabei auf einen großen Erfahrungsschatz bauen. Die Zukunft der Pflege und die Attraktivität des Berufs sind mir eine Herzensangelegenheit. Dafür haben wir nun ideale Voraussetzungen.“ Neben Bässler wird Steffi Schmidt als Prokuristin insbesondere für die strategische Entwicklung und Verwaltung zuständig sein.

>>>Lesen Sie dazu auch:

Neue Pflegeschule auf Hermannswerder

Pflege: Chinesen bewerben sich verstärkt in Brandenburg

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Pflegeausbildung

Die drei Träger-Gesellschaften reagieren mit ihrer Entscheidung auf das neue Pflegeberufereformgesetz, das zum 1. Januar in Kraft trat. Es bringt grundlegende Änderungen in der Pflegeausbildung mit sich. Die bisherige Trennung der Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege gibt es nicht mehr, stattdessen wird die generalistische Pflegeausbildung eingeführt.

Von MAZonline